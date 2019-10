Carolina Bescansa encabezará la lista de Más País por A Coruña

Publicada el 04/10/2019 a las 20:47 Actualizada el 04/10/2019 a las 21:43

Dou este paso coa vontade de evitar, na medida das miñas posibilidades, que a abstención remate coas posibilidades de escribir un novo futuro para o noso país. Grazas @MasPais_Es É unha honra liderar a candidatura de A Coruña. — Carolina Bescansa (@CBescansa) October 4, 2019

Segundo González encabezará la lista por Asturias

Gracies pola confianza, esperamos tar a l’altura. Cola xente que acompaña n’esti procesu será un puquitín más fácil. Siguimos! https://t.co/2Tp8kE59ZC — Segundo González (@Segundogg) October 4, 2019

La cofundadora y exdirigente de Podemos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación liderada por Íñigo Errejón."Doy este paso con la voluntad de evitar, en la medida de mis posibilidades, que la abstención termine con las posibilidades de escribir un nuevo futuro para mi país", ha declarado la exdirigente de Podemos en su perfil de Twitter para después asegurar que "es un honor liderar la candidatura de A Coruña".La exdirigente, que se distanció del secretario general, Pablo Iglesias, en la Asamblea de Vistalegre II de hace dos años,tanto en las primarias de la Comunidad de Madrid, en las que salió elegido como candidato Errejón, como en las de Galicia. En ambos casos, no consiguió su objetivo.Desde su marcha del partido morado, Bescansa siempre, en especial cuando éste decidió abandonar su escaño como diputado en el Congreso. "Iñigo Errejon ha dejado su escaño. A mi juicio, es un gran error y un síntoma más de la deriva que, tristemente, ha tomado nuestra organización", dijo entonces.El exdiputado de Unidos Podemosdespués de que Más Asturies haya ratificado las candidaturas de la formación para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, González ha querido. "Esperamos estar a la altura. Con la gente que me acompaña este proceso será un poquitín más fácil. ¡Seguimos!", ha apuntadoEl propio González publicó el pasado sábado un escrito en su página de Facebook en el que apostaba por que el partido de Íñigo Errejóntras el "fracaso" de las negociaciones entre la formación de Pablo Iglesias y el PSOE de Pedro Sánchez.Este mismo jueves, después de que algo más de un centenar de personas votase a favor de presentar candidatura en Asturias de Mas País, González explicó que no se negaba a ser candidato, pero que