Echenique y Lastra se enfrentan en Twitter por la no derogación de la reforma laboral

Publicada el 04/10/2019 a las 17:49 Actualizada el 04/10/2019 a las 18:09

2015 Vamos a derogar la reforma laboral.

2016 Lo primero que vamos a hacer, derogar la reforma laboral.

2017 Hay que derogar la reforma laboral.

2018 (En el gobierno) No se puede derogar la reforma laboral. ‍♂️

2019 (En campaña) Vamos a derogar la reforma laboral. pic.twitter.com/cRevxbxWxI — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) October 3, 2019

No se deroga porque no quiere la CEOE"

Pablo, sabes perfectamente que la derecha (PP, Cs y PdeCat) tenían mayoría en el congreso y por eso no se pudo derogar la reforma laboral. Léete las actas de la comisión de empleo, por si tienes dudas. https://t.co/Epr0jYGKq3 — Adriana Lastra (@Adrilastra) October 3, 2019

Lastra afea a Podemos que no invistiera a Sánchez

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos,, y la vicesecretaria general del PSOE,, se han enfrentado este viernes en Twitter por la reforma laboral del anterior Gobierno del PP, quepese a que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,, según informa Europa Press.Echenique ha afirmado que Sánchez propone eliminar esta reforma, pero cuando gobierna no cumple su promesa. Para apoyar esta idea, ha publicado un vídeo en Twitter donde aparece el líder socialista abogando por derogar la reforma laboral vigente y, a continuación, explicando que no es posible hacerlo.El dirigente del partido morado ha indicado que Sánchez hizo esa promesa enen 2015, 2016 y 2017. Al año siguiente, ya como presidente, dijo que no se podía derogar la reforma laboral, y ahora, de nuevo en periodo electoral ante los comicios generales del 10 de noviembre, ha vuelto a comprometerse a acabar con ella.Lastra, portavoz socialista en el Congreso, ha replicado a Echenique que "la derecha (PP, Ciudadanos y PDeCAT)y por eso no se pudo derogar la reforma laboral", y le ha instado a repasar las actas de la Comisión de Empleo.El secretario de Acción de Gobierno de Podemos ha vuelto a la carga y ha señalado que, tras las elecciones generales del 28 de abril, "en el Congreso". "Y no sólo no derogasteis la reforma laboral, sino que además la ministra de Economía decía" en mayo que "no es productivo deshacer, revertir o reformar las reformas" en ámbitos que requieren una visión de futuro, como el mercado laboral, ha añadido al enlazar su mensaje a una noticia con las declaraciones de"No queréis derogarla porque no quiere la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Digamos la verdad", ha concluido.La dirigente socialista ha celebrado que Echenique al menos"respecto a la época de gobierno". "Sí, después del 28A había mayoría de izquierdas, pero tú y tus compañeros de Podemos no apoyasteis un gobierno de izquierdas", ha agregado, afeando al partido desu posición respecto a la investidura de Sánchez.Tras recordar que "aunque el Gobierno esté en funciones", el exjefe del equipo negociador de Podemos en las conversaciones sobre la investidura ha exhortado al PSOE aa los ciudadanos y admitir que necesita "el permiso de los grandes empresarios" para derogar la reforma laboral.Lastra ha destacado que "la convocatoria electoral trae la disolución de las Cortes" y ha zanjado la discusión con Echenique: "En serio,".