Ultraderechistas de España 2000 boicotean un pase de la nueva película de Amenábar en València

Publicada el 04/10/2019 a las 11:38 Actualizada el 04/10/2019 a las 13:34

Ayer jueves por la tarde realizamos una protesta en los cines Lys de #Valencia contra la pelicula #MientrasDureLaGuerra, una película que cuenta la historia de forma sesgada y llena de errores históricos.



Podéis ver el vídeo en el siguiente enlace https://t.co/kDKZDPZz6d pic.twitter.com/BdAjistRpr — España 2000 Valencia (@E2000_Valencia) 3 de octubre de 2019

Amenábar: "No han conseguido de momento nada"

El Ayuntamiento de Valencia advierte que no tolerará ataques como el boicot al film de Amenábar

Unafines a España 2000 ha intentado boicotear en la tarde de ayer lade, en los cines Lys de València, según han relatado testigos presenciales al Levante Al inicio de la película, unas cuatro personas pertenecientes al partido de extrema derechadelante de la pantalla donde se proyectaba la película ambientada en la Guerra Civil. Tras esto, el resto del grupo continuó con gritos de "Viva España", "Viva Cristo Rey" y "España libre", también con aplausos y vítores desde distintos puntos del cine.Esta acción ha causado desde, hasta que aproximadamentesegún un testigo presencial.Desde España 2000 consideran que, la nueva película de Amenábar basada en la vida de Miguel de Unamuno y su histórico enfrentamiento con Millán Astray,, como han expresado a través de su cuenta de Twitter.Desde los, que recoge Europa Press,y se desmarcan "de estos actos incívicos que vulneran la libertad de las personas". Reconocen "el, que atendieron inmediatamente a los afectados y fueron a comprobar lo sucedido, verificando así que la proyección seguía con normalidad". Añaden que a los clientes que decidieron salir de la sala se les devolvió el importe de la entrada. En la misma línea, la sala, tanto de aquellos que abandonaron la sala como de los que se quedaron a ver la película, que no participaron en estas provocaciones, evitando así incidentes mayores". "Nuestra intención es seguir proyectando este film con el mismo entusiasmo con el que proyectamos el resto de películas, y con el fin de buscar la máxima satisfacción de nuestra audiencia", aseveran.Por su parte, el director de cine Alejandro Amenábar, en la que recupera el desafío dialéctico de Miguel de Unamuno ante los militares en la Universidad de Salamanca en 1936, a comienzos de la Guerra Civil,El realizador ha hecho esta afirmación en una entrevista a Canal Sur Radio , recogida por Europa Press, después de ser preguntado por el boicot a la proyección en el cine valenciano. Así, ha indicado que. "He visto anuncios de boicots contra la película que no han conseguido de momento nada", toda vez que ha incidido en que "lo único que puedo hacer es agradecer a la gente que se está acercando a verla".El concejal de, ha asegurado que el consistorio−según los ha calificado− y por tanto,, informa Europa Press.El concejal ha relatado que, tras el incidente, una vez avisada la Policía Local, se pudo constatar quepor lo que fuerony se levantó acta para la posible sanción por infracción que ahora queda en manos de la Delegación de Gobierno."Que tengan claro este tipo de personajes −ha advertido el responsable de Protección Ciudadana− que. La libertad de expresión es un derecho fundamental y la vamos a defender ante cualquier circunstancia".El edil ha considerado que, como PP Cs , que, no solamente no ayudan, sino que insuflan aire a este tipo de actitudes". En concreto, ha afeado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , quien, en referencia a la exhumación de los restos de Franco, cuestionó: "¿Luego que será lo siguiente? La cruz del Valle, parroquias del barrio, arderán como en el 36..." Al respecto, Cano ha recordado que Franco "fue un dictador que mandó fusilar a decenas de miles de personas que aún hoy están en las cunetas de nuestro país yde una vez, sin ambages, y en una única dirección, porque siempre hacen referencia a otras dictaduras para justificarse". "Es momento de que la derecha supere su trauma y su origen superar y afronte la condena al dictador", ha aseverado.Cuando se le ha preguntado si cree que lo que pasó en el cine es "culpa" del PP, Aarón Cano ha precisado que no y que él, además, no reparte culpas. Sin embargo, sí ve. "No he escuchado a nadie del PP de la Comunitat Valenciana ni de Valencia criticar esas declaraciones (de Ayuso), que traspasan muchos límites. Estamos en 2019 y aún no condenan claramente y únicamente la dictadura española", ha finalizado.