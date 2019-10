Tezanos carga contra las encuestas sin rigor y las enmarca en estrategias para que los progresistas no voten el 10N

Publicada el 04/10/2019 a las 13:45 Actualizada el 04/10/2019 a las 14:13

Culpar a todos de la falta de Gobierno

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos , ha denunciado en un artículo las "pintorescas" y que, a su juicio, se enmarcan en estrategias más amplias para, informa Europa Press.A su modo de ver, está siendo "especialmente significativo" el intento, a través de estos sondeos, de ", acompañado de una inclinación a no votar". Según Tezanos, esa tendencia. Así, denuncia que proliferan encuestas en las que, frente al rigor científico,, a la vez que se intenta que "los verdaderos profesionales de la sociología sean reemplazados por singulares personajes instruidos en las técnicas de la intoxicación y la desinformación, más propias de otras profesiones".Todo ello en un artículo publicado en la web de la Fundación Sistema −de la que Tezanos es director−, recogido por Europa Press, con el título "Estrategias electorales, conspiraciones internacionales y efectos de la antipolítica" . La tesis de Tezanos es que los intentos de denigración de todos los políticos y el rechazo total a la política, "elpersigue que no participen en las elecciones".Pero además, advierte de que, tienen "efectos erosivos para la credibilidad y la misma funcionalidad de la democracia" y favorecen el "surgimiento meteórico" de líderes "de perfil impulsivo populista".Eso que ya ha pasado en otros países, dice además, puede verse ahora en España "en los intentos sistemáticos dey no se sabe de cuántas cosas más". A su juicio, ese. Y añade que no solo Internet está contribuyendo, sino que "demasiados medios de comunicación social se están dejando penetrar, consciente o inconscientemente, por argumentarios tremendamente simplistas sobre la antipolítica".Por todo ello, defiende que lo que está en juego en las elecciones del 10N es ", en un curso peligroso que solo se puedey con compromisos serios de no caer en la utilización de las armas oscuras de la política". Quiere, por lo tanto, el compromiso de una campaña "sin insultos, sin mentiras, sin demagogia, sin campañas de destrucción del crédito público de la política −y de los políticos−, sin intoxicaciones, ni fake news distribuidas masivamente por trolls y otros artificios"., añade.