PNV llama a buscar "un formato de recibimientos a presos" más "ético" y Bildu arremete contra "los Uribes vascos"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco , Joseba Egibar, ha realizado un, que no "ofendan innecesariamente" a las víctimas como ocurre en la actualidad. Además, EH Bildu ha arremetido contra, y contra el resto de grupos parlamentarios que han apoyado su iniciativa contra el recibimiento público a reclusos, porque "abonan una dinámica represiva", informa Europa Press.En elen las ondas de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, Egibar ha considerado que, respecto a los(actos de bienvenida), hay "una pugna permanente entre la épica que reclaman algunos y reivindican, y la ética". A su juicio,, y considera que "ofenden innesariamente". "Se puede buscar un formato de recibimiento que vaya más en consonancia con un escenario de convivencia", ha manifestado.Además, considera que no se hace "ningún favor" con estos actos a los presos que siguen encarcelados. "y que pasemos a otro escenario de reinserción, de reintegración, progresividad, creo que acompañar con", ha señalado. Por eso, "tal como ha dicho el Foro Social, la sociedad vasca no acepta que se sigan añadiendo situaciones de dolor a todo el sufrimiento ya acumulado por las víctimas de ETA y los familiares de presos". Además, ha recordado quePara el dirigente jeltzale,. "ETA, en su estrategia violenta, también los presos, cometieron una serie de acciones, fueron juzgados y han cumplido sus condenas, y tienen que ser conscientes que esa estrategia que llevó a actuar de esa manera y sufrir años de cárcel se ha acabado, no como resultado de una negociación, sino por una decisión unilateral de la propia organización", ha indicado.Elha apuntado que el expresidente de Colombia,, es quien encabeza la oposición al proceso de paz y ha considerado que, después de haber asumido como propia, por determinadas fuerzas políticas, la agenda de los Uribes vascos, los enemigos de la paz vascos, del PP vasco".Según ha recordado, el Partido Popular . "El PP impone su agenda, busca el foco mediático y es premiado por el resto de partidos con un reconocimiento y un acuerdo, en vez de dar la espalda a ese tipo de actitudes Uribistas y que rompe los consensos establecidos a la hora de abordar estos temas en el Parlamento", ha manifestado. Casanova ha destacado que se trata del Partido Popular. A su juicio, el acuerdo alcanzado en el Parlamento contra los homenajes públicos a ETA,. "Quieren prohibir los ongi etorris, quieren que haya cargas policiales impidiéndolos y encarcelar a la gente que participe en ellos", ha subrayado, para lamentar "el reforzamiento" que ha supuesto la declaración de la Cámara a la estrategia.Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollain ha calificado decuando es preciso "sosiego, ética y acuerdos amplios". Bollain ha indicado que estras décadas de violencia, de "un dolor injusto e injustificado" y ha señalado que. A su juicio, suponen un "dolor añadido que no es justo" y es una "nueva victimización de las víctimas que "no es ética". Por ello, cree que se deberían trasladar al ámbito privado y sería precisa la "autocrítica de quienes los organizan".Por su parte,ha afirmado que "los terroristas saldrán de la cárcel cuando cumplan la pena impuesta" y que, cuando ello suceda, lo deben hacer "reconociendo el error y la injusticia que cometieron". Según ha manifestado, pero, para que sea posible,. "Y eso es incompatible con que les reciban en sus pueblos como héroes", ha añadido. Castelo ha criticado quecuando son los que "históricamente han tratado a los presos como gudaris, los que han impedido a los presos iniciar caminos de reinserción dentro de la legalidad y los que le prometieron una amnistía inexistente". Por ello, ha pedido a Iker Casanova que digan que "matar estuvo mal". "Que lo diga hoy, aquí, que no hubo ninguna justificación", ha indicado.Por su parte,, que también ha pedido a Casanova que diga que "matar estuvo mal", ha afirmado que el pasado jueves fue ". "Hubo acuerdo de todos, menos de los totalitarios, de los que defienden la estela que ETA ha marcado contra la convivencia", ha agregado. A su juicio, EH Bildu hizo un. "Si antes era la violencia, ahora es esa expresión de los recibimientos a asesinos y secuestrados lo que más nos aleja de la convivencia", ha asegurado. Tras indicar que se han producido, ha afirmado que es "increíble" que en un país democrático se produzcan estos actos en espacios públicos. Por ello, ha pedido "contundencia" y que se "cumpla la ley".ha denunciado que,. "Sufre una parálisis cada vez que se agita la coctelera política", ha añadido. A su juicio, se puede promover otras políticas en materia de presos y ha apuntado que no ha motivos para pensar que el Gobierno del PSOE vaya a "acelerar" esta cuestión.ha pedido el fin de la dispersión y ha considerado que "la propia situación de prisión debería ser revisada para afrontar un nuevo escenario en el país"., ha precisado.ha defendido el acercamiento de presos porquepara sus familias.Por su parte,ha negado que no haya habido "movimientos" en política penitenciaria con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha añadido que la pelota "siempre ha estado en el tejado de los presos" que tienen que tener "una actitud de quererse reinsertar", y ha indicado quePor último,ha defendido que la, y ha sido "fundamental en la derrota de ETA". El parlamentario popular, que ha indicado que todo preso puede "tener sus movimientos en relación con la reinserción y dar pasos", ha defendido que "la vía es el cumplimiento de las condenas" y ha considerado "correcto" el mantenimiento de la dispersión.