Sánchez insta al independentismo catalán a asumir el "fracaso" de su proyecto, basado en "falacias y mentiras"

Ante procesos reaccionarios como el independentismo catalán, el Gobierno de #España trabajará por la convivencia. Porque el reto de #Cataluña es convivencia, sí o sí. La economía catalana no recobrará su potencial hasta que los independentistas no acepten su fracaso. #ForoLaToja pic.twitter.com/6mIH4AcYLo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2019

Pide "no bloquear" ni "imponer en despachos lo que las urnas les negaron"

España necesita un #Gobierno cohesionado y estable. El multipartidismo lo deciden los ciudadanos con su voto y aporta en la medida que contribuya a la gobernabilidad de nuestro país y no a destruir la estabilidad. La única opción que no es aceptable es el bloqueo. #ForoLaToja pic.twitter.com/lUkyXP7LGq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha advertido este sábado de que Cataluña no recuperará su potencialidad económica y de bienestar, y no podrá encarar su futuro hasta que. Así lo ha trasladado durante su intervención en la clausura del 'Foro La Toja. Vínculo Atlántico' celebrado en esta localidad del municipio pontevedrés de O Grove y que recoge Europa Press, en la que ha lamentado queen "corregir problemas que no deberían haber existido", como la "crisis de convivencia en Cataluña".A ese respecto, Sánchez ha subrayado queha sido "no entender el mundo en que vivimos, quebrar la convivencia para retroceder, dilapidar el esfuerzo y el talento que se debería haber empleado en resolver los verdaderos desafíos de la sociedad catalana".Así, el presidente del Gobierno en funciones ha hecho hincapié en que, no ha recuperado las tasas de crecimiento, ni el tejido empresarial o los niveles de inversión extranjera, "destruidos por la crisis soberanista". "Cuando una falsa y excluyente idea de identidad y de democracia pone en rieso la mejora del empleo, la seguridad jurídica, o la financiación de la sanidad... hay evidentemente un fracaso, que es lo que representa hoy el proyecto soberanista", ha sentenciado.Pedro Sánchez ha advertido de que "romper la ley, y pedir a los ciudadanos que la desobedezcan esya naufragado", y ha incidido en que Cataluña "no va a recobrar su potencialidad de bienestar ni encarar su futuro hasta que los independentistas no acepten la realidad, que su proyecto político ha fracasado".En ese sentido, ha criticado que dicho proyecto está basado en, y ha puntualizado, al respecto, varias cuestiones: que "una minoría no se puede imponer a una mayoría" de catalanes que, en las citas electorales, "han abrazado la idea de una España unidad en su diversidad; y que "la mejor forma de desarrollar el ser catalán es en una España autonómica, constitucional y en una Europa federal". "No se pueden arrancar identidades que han sido complementarias a lo largo de la historia (...), el reto no es independencia sí o no, el reto es convivencia sí o sí", ha concluido.Por otra parte, Sánchez ha defendido este sábado laen España después del 10 de noviembre, y ha subrayado que quien pierde las elecciones "no puede bloquear ni tratar de imponer en despachos lo que las urnas les negaron". El también líder del PSOE ha aceptado "recoger el guante" lanzado en este mismo foro por los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy , que defendieron acuerdos para llegar a un gobierno estable.Así, ha respondido a esa reflexión recordando que "el multipartidismo lo deciden los ciudadanos con su voto", y que. "Los partidos políticos deben asumir el resultado electoral. Quien gana no puede imponer su programa, sino acordar con otras fuerzas un proyecto compartido, y quien pierde no puede bloquear ni tratar de imponer en despachos lo que las urnas les negaron", ha sentenciado. Sánchez ha recalcado que el multipartidismo "contribuye en la medida en que contribuye a la gobernabilidad del país, y no a destruir la estabilidad" que España necesita para abordar sus retos.Según ha recordado, el pasado 28 de abril,, y España necesita un gobierno "cohesionado y estable". "Y esto es muy importante cuando tenemos un desafío secesionista que no puede hacer que el independentismo en Cataluña tenga más influencia de la que tiene en la gobernabilidad del país", ha rematado.