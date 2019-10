Zapatero asegura que "no existen condiciones" para formar una "gran coalición" entre PP y PSOE

Publicada el 05/10/2019 a las 16:54 Actualizada el 05/10/2019 a las 16:55

"Debe haber una reacción democrática"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este sábado que "a día de hoy no existen condiciones" para alcanzar la "gran coalición" que los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy mencionaron el pasado viernes en un encuentro, al considerar que "sin mayorías no es posible gobernar".Así se ha pronunciado Zapatero en atención a medios, según recoge Europa Press, al ser preguntado por esta posibilidad que barajaron los expresidentes este viernes en su debate en el 'Foro la Toja. Vínculo Atlántico', en A Toxa (Pontevedra), "en defensa de la necesidad de alcanzar grandes acuerdos para lograr un gobierno estable en España tras las próximas elecciones del 10 noviembre". "Con algunas de las manifestaciones que estamos escuchando de algunos dirigentes del PP y de algunas presidentas de comunidad autónoma,. Me parece muy serio", ha aseverado el expresidente del Gobierno.Respecto a las últimas declaraciones del líder de Cs, Albert Rivera , que ha adelantado que "estaría dispuesto a pactar con el PSOE" si le retirase el veto, el expresidente del Gobierno ha manifestado que se debe "esperar al resultado electoral y a que cuanto antes pueda haber gobierno". "Creo que eso es lo que desea la inmensa mayoría de los españoles y las fuerzas políticas, y", ha concluido.Zapatero ha señalado que "en esta repetición y precampaña electoral" se estáncomo las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , sobre la quema de iglesias del 36: "He oído a Ayuso invocar cosas tremendas y establecer un diálogo de confrontación simplemente por querer que se respete la memoria, la democracia y la historia", ha explicado.También ha hecho referencia a las declaraciones del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, sobre las 13 Rosas , que ha tildado como "la mayor infamia que se ha oído en los últimos años" en España. "Esa declaración no tiene precedentes en nuestro país.", ha aseverado. El pasado viernes, el dirigente de la formación de extrema derecha aseguró en una entrevista en RTVE que durante la Guerra Civil Española hubo crímenes de ambos bandos y ha destacado que las trece mujeres "torturaban, asesinaban y violaban vilmente"."Fueron 13 mujeres muy jóvenes sin juicio, sin garantía, sin acusación de ningún tipo más que haber defendido y defender un país democrático, un país libre, frente a la dictadura y frente a un golpe militar.", ha lamentado el expresidente del Gobierno.