Ana Pastor desplaza a Suárez Illana como número dos del PP por Madrid

Publicada el 06/10/2019 a las 21:32 Actualizada el 06/10/2019 a las 22:54

info Libre

info Libre

Marimar Blanco pasa de Madrid a Álava

El líder del PP , Pablo Casado, ha decidido cambiar a su número dos por Madrid. Si en las generales del pasado 28 de abril apostó por Adolfo Suárez Illana, en esta ocasión será la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados,la que ocupe ese puesto.La noticia, adelantada por TVE y confirmada por, llega en un momento en el que el líder de los conservadores se ha propuesto moderar su mensaje y cuando amplios sectores de la formación conservadora le demandaban que contase con dirigentes de la etapa deen puestos clave.El proceso de elaboración de listas de las últimas generales abrió una brecha importante en el PP. Las direcciones regionales se quejaron de no haber sido tenidas en cuenta a la hora de elegir a los candidatos y destacados dirigentes del marianismoEn los anteriores comicios, Pastor, encabezó la lista por Pontevedra. Amiga personal de Mariano Rajoy, es una pieza clave del PP gallego que preside Alberto Núñez Feijóo, el único líder regional del PP que gobierna con mayoría absoluta.Con este nuevo esquema, el presidente de laserá número tres, en una lista en la que también estarán en puestos de salida las exministrasEl hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una pieza clave en el PP de Pablo Casado desde su llegada a la presidencia de la formación. Primero le ubicó al frente de la fundación Concordia y Libertad, que viene a sustituir el papel que años atrás desempeñó la Faes de Aznar como laboratorio de ideas del PP. Después, le escogió como número dos de la lista al Congreso por Madrid, la que él encabezaba,Este diario publicó el pasado 26 de septiembre que dirigentes del partido daban por hecho que Casado seguía queriendo tener a Suárez Illana en el Congreso de los Diputados. Pero coincidían en que el líder del PP haría bien en "reflexionar" a la hora de buscar un número dos, con mayor presencia.Unas polémicas declaraciones de Suárez Illana sobre el aborto nada más ser elegido como número dos de la lista por Madrid, provocaron un hondo malestar en el partido. Desde aquel momento, coinciden las fuentes consultadas, el dirigente conservadoral número dos del partido por Madrid y líder de su fundación ideológica.Hace dos meses,desveló que el hijo del expresidente del Gobierno ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios enLa información apuntaba que Suárez Illana es administrador único de una compañía que tiene en el Principado una cartera de valores dey una deuda de 9,5 millones. Y que tenía la obligación de incluir su cargo societario en la Declaración de Actividades presentada al iniciarse la XIII legislatura, pero no lo hizo.Tras conocer que iba a publicarse la noticia, el dirigente del PP presentó una ampliación de su Declaración pese a sostener que los servicios jurídicos le indicaron queEn las anteriores generales, Marimar Blanco fue incluida en la lista por Madrid. Ahora, salvo cambios de última hora, encabezará la candidatura de Álava. Es el puesto que en las anteriores generales correspondió al exvicesecretario de Organización, Javier Maroto.Maroto no sacó escaño y pasó al Senado , donde es senador en representación de las Cortes de Castilla y León y portavoz parlamentario delEl Comité Electoral Nacional del PP se reunirá este lunes para cerrar las candidaturas al completo, apurando así el plazo legal.