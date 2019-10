"Menos apuestas y más protestas": mil personas reclaman en Madrid el cierre de las casas de apuestas

Publicada el 06/10/2019 a las 16:10 Actualizada el 06/10/2019 a las 16:54

Los empresarios defienden las casas de apuestas

Alrededor de mil personas han salido a las calles de Madrid este domingo para reclamar el cierre de las casas de apuestas , ante la "proliferación" de este tipo de locales en los distritos "más humildes" de la capital. Colectivos sociales, organizaciones vecinales y numerosos jóvenes se han dado cita, a las 12 horas en la calle Bravo Murillo, en el madrileño distrito de Tetuán, bajo las consignas de, según informa Europa Press.Los responsables de la movilización han clamado por que. En concreto, han explicado que en Vallecas, "uno de los barrios más pobres", se han llegado a abrir 50 locales. "La gente con bajos recursos apuestan creyendo que van a ganar dinero fácil y cuando se dan cuenta tienen una adicción", ha indicado uno de los asistentes.Además, algunos de los manifestantes han incidido en que se trata de, porque a pesar de que en la Comunidad de Madrid existe la prohibición de entrada a este tipo de locales, afirman que normalmente no se cumple. Han puesto el foco en que, entre las razones pueden estar la "falta de madurez y criterio". "No tenemos bastante con la droga, que nos meten en el juego. Ya está bien", ha destacado una vecina.Asimismo, han remarcado que el auge de este tipo de locales hace que la ludopatía se desarrolle más rápido. Por ello, defienden que no quieren "ningún tipo de regulación" sino, dado que para ellos "no son una alternativa de ocio sino de negocio".Por su parte, este domingo elha emitido un comunicado en el que recuerda que se trata de "plenamente en la sociedad española como parte de su actividad de ocio y entretenimiento que cumple escrupulosamente la legalidad". Los empresarios del juego han reclamado a la Comunidad de Madrid medidas planificadoras y que se regule la distancia entre salones y casas de apuestas de manera "ordenada y coherente".Además, han defendido quepara su establecimiento aunque sí reconocen que dada "la propia idiosincrasia de este tipo de negocio" estos locales se establecen en lugares "de mucho tránsito, mucha visibilidad, fácil acceso y alquiler sostenible". Asimismo, han hecho hincapié en que este sector no persigue "un enriquecimiento injusto ni beneficiarse de las clases más desfavorecidas, ni de los jóvenes".Por su parte, elha aprobado esta misma semana una serie de medidas en la materia, tras el decreto de regulación que aprobó la pasada Legislatura. El nuevo Ejecutivo pondrá en marcha un centro de prevención e investigación sobre ludopatía y nuevas tecnologías en adolescentes y niños y endurecerá la normativa en materia de publicidad.