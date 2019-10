Alvárez de Toledo recrimina a Iceta que no apoye la moción contra Torra y el socialista le responde: "A mi me gusta ganar. Como a ti"

Publicada el 07/10/2019 a las 17:06 Actualizada el 07/10/2019 a las 17:25

Álvarez de Toledo: "volved a la Constitución"

"Día importante para la salud democrática"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recriminado este lunes al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en los pasillos del Parlamento catalán, queque Ciudadanos ha presentado contra el presidente de la Generalitat , Quim Torra.En la discusión, que ha podido ser captado por cámaras y medios gráficos, estaban también presentes el diputado del PSC David Pérez y el secretario general del Partido Popular en Cataluña, Daniel Serrano, según fuentes del PP. Los conservadores consideran queque el PSC no apoye la moción de censura para echar a Torra de la Generalitat.Álvarez de Toledo ha aprovechado este encuentro con Iceta para, con "los constitucionalistas". El líder de los socialistas catalanes le ha respondido entonces: "A mí me gusta ganar. Yo soy un ganador. Como tú", han desvelado a Europa Press fuentes conservadoras presentes en esa conversación.Ante esas afirmaciones, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso le ha respondido quemientras que el PSC está "siempre en la ambigüedad y la equidistancia". Entonces Iceta le ha espetado: "Podemos ir con vosotros, ¡pero no a cualquier sitio!".Álvarez de Toledo ha contestado que "no es cualquier sitio" sino la democracia y la Constitución., le ha demandado al primer secretario del PSC, según han añadido las mismas fuentes consultadas.Por su parte, fuentes del PSC han señalado a Europa Press que la conversación entre Iceta y Álvarez de Toledo en los pasillos del Parlament ha sido un intercambio de expresiones sobre el problema, sin que se haya producidoPúblicamente, ante los medios de comunicación, Álvarez de Toledo ha asegurado que "hoy es un día muy importante para la salud democrática de Cataluña". "La de hoy es también una. No hay un punto medio entre el desacato y el Derecho; ni entre la violencia y la convivencia; ni entre Torra y la democracia", ha avisado.Tras asegurar que no pueden comprender que el PSOE "siga sosteniendo con su voto de hoy a Torra", la diputada del PP por Barcelona ha resaltado que no puede haber "una gran coalición con los que hoy protagonizar una gran