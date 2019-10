Juan José Cortés deja el Congreso y será el número uno del PP por Huelva al Senado

Publicada el 07/10/2019 a las 20:32 Actualizada el 07/10/2019 a las 20:51

Una deuda privada

El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido que Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008, no repita como cabeza de lista del partido al Congreso por la provincia de Huelva sino quepor esa circunscripción.A la espera de que el Comité Electoral Nacional del PPa las elecciones del 10 de noviembre, fuentes del partido sitúan como cabeza de cartel del PP por esta provincia a Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera.Cortés, que fue una apuesta de Casado y de la actual cúpula ante las generales del 28 de abril por su defensa de la prisión permanente revisable, cambia así de destino ante las elecciones de noviembre. En las anteriores citas electorales, la lista por Huelva la había encabezado la que fuera, que ha dejado la primera línea de la política para pasar a la empresa privada.El padre de la pequeña Mari Luz no ha ocultado su voluntad deante los comicios de noviembre. Este mismo lunes ha reiterado que sería "lamentable" no poder seguir defendiendo la prisión permanente revisable desde la Cámara Baja.Poco después, y tras recibir la comunicación por parte de la Secretaría General del PP de que será cabeza de lista al Senado por Huelva, Cortés ha señalado queporque por encima de los intereses personales están los intereses del partido. "Pero ha sido para mi una pequeña decepción, entre comillas", ha declarado a Europa Press.En la pasada campaña electoral, Cortés ya protagonizó polémicas declaraciones como cuando acusó a Pedro Sánchez dey sentarse "a la mesa con asesinos, criminales, violadores y pederastas".El pasado mes de septiembre se desveló que el Congreso había recibido una reclamación judicial para embargar el sueldo al diputado por una. Aunque él dijo desconocerla, se mostró dispuesta a afrontarla "sin ningún problema".Según explicó él mismo a Europa Press entonces, con la tragedia de su hija"por todos los rincones de España, con gastos económicos inmensos". Es más, dijo que tuvo que "pedir muchos préstamos y ayuda a mucha gente" y que lo que había ocurrido podía pasarle a cualquiera.