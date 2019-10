El TC acusa al Parlament de pretender una "investigación genérica" de la familia real con su comisión de la monarquía

Publicada el 07/10/2019 a las 17:31 Actualizada el 07/10/2019 a las 18:05

No se llegó a constiutir

El Tribunal Constitucional ha hecho pública ese lunes la sentencia que que declara lade la resolución del Parlament de Cataluña que aprobó el pasado 7 de marzo la creación de unasobre las actividades de la monarquía. Entiende que con la aprobación de este acto parlamentario la cámara catalana pretendió ordenar una "investigación genérica de la familia real" para la que, informa Europa Press.El pasado miércoles se dio a conocer el fallo de la sentencia en respuesta del recurso que había presentado el Gobierno desólo unos días después de la resolución del Parlament, que fue aprobada con los votos de JxCat, ERC, los comuns y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y PP.El objetivo de esta comisión era investigar las "de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña después del", según constaba en el texto que presentaron los impulsores y que se refería a las empresas que decidieron irsedespués del referéndum.Además, querían que la comisión investigase las "presuntasdel rey emérito,, en Suiza y otros paraísos fiscales", y las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizon.En su impugnación ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución paray la posterior admisión a trámite hizo que efectivamente quedara paralizada. De hecho, no se llegó a constituirEn su sentencias, el tribunal de garantías se manifiesta de formaal considerar que tanto la comunidad autónoma como su cámara legislativa carecen de atribuciones competenciales para ello, ya que habrían conculcado los artículos 59.6 del Estatuto Autonómico de Cataluña y 67.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, respectivamente.La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado, señala que "el Parlamento de Cataluña, al adoptar su Resolución —la número 298/XII—, ha hecho uso de unaen un sentido que no es conforme a la Constitución, pues ninguna competencia ostenta la Generalitat —o cualquier comunidad autónoma— para disponer cosa alguna sobre órganos de las instituciones generales del Estado". Por tanto, dicha actuación incurriría en una "manifiesta".El tribunal también entiende que con la aprobación de este acto parlamentario se ha pretendido ordenar una "investigación genérica de la familia real, de la que es cabeza el rey de España, indagación que afectaría directamente a la corona misma, tanto en su dimensión institucional, de la que la propia familia real es(artículo 65.1 de la Constitución), como en su condición estricta de órgano constitucional (la Jefatura del Estado), vertientes una y otra, que se integran y unifican en la persona del rey de España, titular de la corona (artículo 57.1 de la Carta Magna)".Igualmente, se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución apelando a la inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad del Rey conforme dispone el artículo 56.3 de la Constitución.Además, y recogiendo doctrina, se añade que "lapreserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos; se hallan estos fundamentados en su propia posición constitucional, ajena a toda controversia, a la vista del carácter mayoritariamente debido que tienen".De otro lado, a la inviolabilidad se une la, referido a que no pueda sufrir la imposición de consecuencias sancionatorias por un acto que, en otro caso, el ordenamiento así lo impondría.En definitiva, "la Resolución 298/XII del Parlamento de Cataluña "esdel monarca, al que la Norma Fundamental ha caracterizado como símbolo de unidad y permanencia del Estado y confiado el arbitrio y moderación del funcionamiento regular de las instituciones (articulo 56.1 de la Constitución), en orden a asegurarle unarespecto de la contienda política, posición que le hace acreedor de uncualitativamente distinto de las demás instituciones del Estado", subraya la sentencia.