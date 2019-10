El Parlament vota este lunes la moción de censura de Ciudadanos contra Torra sin posibilidad de éxito por falta de apoyos

Publicada el 07/10/2019 a las 09:57 Actualizada el 07/10/2019 a las 10:24

El PP, único apoyo

Precedentes

El Parlament debatirá y votará este lunes laque ha presentado Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat Quim Torra , con la líder del partido naranja en Cataluña, Lorena Roldán , como candidata a la Presidencia, aunque no tiene ninguna opción de éxito por falta de apoyos.El pleno comenzará a las 10.00 horas con una intervención de 30 minutos del portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, para defender losde su moción de censura, a continuación tendrá la palabra durante también 30 minutos el Govern y después intervendrá la líder de Cs sin límite de tiempo para exponer su programa de gobierno.Tras una pausa, a las 15.00 horas se retomará la sesión con las–30 minutos cada uno, excepto los subgrupos de la CUP y el PP que tendrán 15–, y a partir de ahí tanto Roldán como el Govern pueden intervenir tantas veces como quieran, lo que abre un turno de réplica de los grupos.Al finalizar el debate, se votará la moción de censura, en una votación que será, y si los "síes" superan los "noes" Torra será destituido y Roldán será investida presidenta de la Generalitat, aunque este escenario está a prioriCs decidió la semana pasada presentar esta moción de censura, pese a haberen los últimos meses como le pedía el PP, y por eso algunos grupos, como el PSC , los comuns y los partidos independentistas, consideran "electoralista" haberla propuesto ahora que están convocadas las elecciones generales del 10N.También lo argumentan recordando que la exlíder de Cs en Cataluña Inés Arrimadas anunció en septiembre de 2017 –tras la aprobación de las leyes de "desconexión"– una moción de censura contra el entonces presidente, Carles Puigdemont , pero acabó descartándola porque no tenía, algo que se repite en esta ocasión, pero esta vez sí que la han presentado.En el texto presentado por Cs en el que expone sus motivaciones para presentar la moción, el partido naranja alerta de la "que supone que Torra siga ostentando la máxima autoridad ejecutiva autonómica de Cataluña y la máxima representación ordinaria del Estado en Cataluña".A su juicio, esta situación "impone un deber a todos los demócratas de impedir que Torra continúe poniendola prosperidad económica de Cataluña, la convivencia pacífica entre ciudadanos y los derechos y libertades de todos los ciudadanos".Ven preocupante que Torra haya pronunciado en varias ocasiones el lema Ho tornarem a fer para decir que el independentismolo que hizo en octubre de 2017, y también lo ha acusado dea los siete miembros de los CDR en Cataluña encarcelados por presunto terrorismo.El único apoyo que ha logrado Cs ha sido el del PP, que comparte que presentar esta moción es lapara lanzar un mensaje a la ciudadanía de que hay una alternativa al independentismo, aunque no vaya a aprobarse.Tanto la CUP como los comuns han anunciado que votarán, mientras que el PSC ha optado por, ya que, pese a que cree que el Govern de Torra no debe continuar, también rechaza que sea Cs quien gobierne en Cataluña: "Torra es el problema, pero Cs", afirmó la portavoz socialista, Eva Granados.El voto en contra de la CUP se suma a los de JxCat ERC –los que apoyan al Govern–, y estas tres formaciones sumanen la Cámara, de manera que no hay ninguna posibilidad de que la moción de censura salga adelante.Esta será lamoción de censura que se ha presentado en el Parlament desde el restablecimiento de la democracia y la institución, y nunca ninguna ha salido adelante: las dos primeras fueron contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol , una en 1982 del diputado del PSUC Josep Benet i Morell, y otra en 2001 del entonces líder del PSC Pasqual Maragall.El último precedente se remonta a 2005 –en la primera legislatura de los "tripartitos2–, cuando Josep Piqué (PP) presentó una moción de censura contra el presidente Pasqual Maragall, pero no se llegó a votar porque los populares la retirarontras haber celebrado el debate.