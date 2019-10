Empieza la 'rebelión por el clima': cientos de activistas cortan el tráfico en Madrid y acampan frente a Transición Ecológica

Publicada el 07/10/2019 a las 12:13 Actualizada el 07/10/2019 a las 12:31

Echan a la prensa de la sentada de @EsXrebellion en Nuevos Ministerios. Supongo que no quieren que nadie vea los palos. pic.twitter.com/0BnEGfTqcU — Javier Martínez (@JaviSkan) October 7, 2019

Más de 30 personas están retenidas. Se las han llevado a la comisaría del barrio de Salamanca para identificarlas. Hay tres detenciones confirmadas y decenas de personas heridas. La policía ha actuado con mucha brutalidad. #RebeliónClimática7O #2020RebeliónPorElClima pic.twitter.com/iHFD1IE0j9 — Ecologistas en Acción (@ecologistas) October 7, 2019

Activistas por el clima integrados en la plataforma '(Extinction Rebellion, Ecologistas en Acción, Greenpeace y más organizaciones)Prácticamente desde el inicio, efectivos antidisturbios de la Policía Nacional han iniciado el desalojo de los manifestantes que bloqueaban la vía. Hay decenas de retenidos y, según Ecologistas en Acción, tres detenidos, por el momento. La acampada, por ahora, no ha sido disuelta.Los manifestantes, alrededor de 200, han iniciado a primera hora de la mañana el corte de la vía, ante la sorpresa de la Policía Nacional, que no sabía de sus planes. Liderados por Extinction Rebellion, que defiende lo que llaman "desobediencia civil no violenta", se han sentado, agarrados entre sí, en plena carretera, gritando lemas comoHan colocado un barco con una vela con el eslogan de la plataforma en el centro de la sentada, y una pancarta que rezaba "Somos la naturaleza defendiéndose", visible para todos los conductores y viandantes de la Castellana.De las dos vías en las que está dividida la carretera, en una de ellas la Policía Nacional ha expulsado a los manifestantes, reteniéndolos al final del puente.Extinction Rebellion y otras organizaciones incluidas en '2020: Rebelión por el clima'. ER, un movimiento internacional surgido en Reino Unido, reivindica lo que ha reivindicado siempre desde su creación: declaraciones de emergencia climática con políticas reales, actuaciones inmediatas y contundentes, procesos participativos para que la ciudadanía se involucre en la lucha contra el cambio climático y justicia climática para que los más vulnerables no sufran las peores consecuencias de la transición."Estamos aquí para llamar la atención sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra la crisis climática por parte de la clase política y empresarial.. "Ahora mismo hay movilizaciones de este tipo, coordinadas, en más de 15 ciudades en todo el mundo. Nuestro plan es resistir", afirmaba, antes de las actuaciones de la Policía Nacional.A cientos de metros del puente, frente al Ministerio para la Transición Ecológica, cientos de manifestantes han iniciado una acampada para reivindicar una acción climática contundente. Diversas performances, orbitando en torno a los conceptos de extinción y el fin de gran parte de la vida en el planeta que, aseguran, traerá consigo el colapso climático, se han celebrado enfrente del edificio gubernamental. No se irán hasta que no les echen los cuerpos de seguridad, aseguran. O hasta que "", afirma Miguel Rodríguez, otro de los miembros de ER que ha ejercido de portavoz durante la mañana de este lunes. "No sé si duraremos unas horas, un día, unas semanas o unos meses", ha afirmado. Si los desalojan, se reunirán en asambleas para decidir el próximo movimiento. Pero adelantan: la "rebelión por el clima" acaba de empezar y, al margen de cuál sea la respuesta policial, actuarán "cada vez con más frecuencia".La semana pasada, Extinction Rebellion publicó una carta abierta dirigida a Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, paraLa misiva, iniciativa de ER, generó malestar dentro de la plataforma '2020: Rebelión por el clima' entre algunas organizaciones participantes, aseguran diversas fuentes de la movilización climática, que consideran que no hay que pedir perdón ni permiso en una acción de desobediencia civil ante un cuerpo que consideran represor. Los planes para cortar calles cambiaron este domingo, ya que, asegura ER, se produjeron filtraciones de cuál sería finalmente la vía escogida.