Zapatero avala un pacto progresista de PSOE con Podemos y Más País y descarta una gran coalición con el PP

Publicada el 07/10/2019 a las 11:39 Actualizada el 07/10/2019 a las 11:54

Reclama acuerdo entre la mayoría progresista

Incompatibilidad con Ciudadanos

El expresidente del Gobierno, ha descartado este lunes una gran coalición entre el PSOE y PP tras las elecciones del 10 de noviembre, y se ha mostrado favorable a que el PSOE pacte con Podemos y Más País"en cualquiera de las fórmulas"."Venimos de una tradición de 40 años donde no ha habido gobiernos de coalición ni acuerdos de legislatura entre PP y PSOE. Lo normal es que se configure un gobierno en la mayoría progresista que haya", ha manifestado Zapatero en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press,como solución al bloqueo político.De esta formaMariano Rajoy y Felipe González, que abogan por un "entendimiento del bipartidismo".Zapatero considera más lógico. "La investidura es un día, pero todo lo demás importante como aprobar presupuestos o leyes se hace semana a semana", ha señalado. Y ha apelado a que las fuerzas de izquierda se pongan de acuerdo en base a sus medidas: "En cuestiones programáticas no veo objetivamente razones para que no pueda haber un acuerdo en cualquiera de las fórmulas", ha señalado.Aunque reconoce que, insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo tras las elecciones de noviembre. "Sé lo que cuesta crear esa cultura de pactos, pero espero que sea a partir del día 10", ha indicado."Si el mandato del electorado vuelve a ser una mayoría progresista, PSOE, Podemos y seguramente Más País tendrán que ponerse de acuerdo", ha asegurado Zapatero y. "Habrá que hacerlo, porque nadie puede tener un horizonte de otra repetición electoral", ha añadido."Habrá que emplear imaginación, recuperar confianza, y después del 10 de noviembre,todas las fuerzas políticas", ha reconocido.Por otro lado, Zapatero, pues considera que hay una "incompatibilidad objetiva" entre la formación naranja y los socialistas. "Es incompatible estar acordando con Vox e intentar hacer un apoyo de mayoría con el PSOE", ha señalado."Todo indica a que levantar el veto a Sánchez es que, y no solo no lo ha conseguido sino que se aleja cada vez más y en ese proyecto empeñó todas las posibilidades de su credibilidad", ha criticado.Así, ha añadido quey "le va a marcar durante mucho tiempo". "Ahora decir 'estoy dispuesto a sentarme con el PSOE' no vale, hay una distancia insalvable para mantener la credibilidad política", ha dicho Zapatero, insistiendo en la coalición progresista.