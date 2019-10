Borrell pasa el examen en la Eurocámara para convertirse en el jefe de la diplomacia europea

Publicada el 08/10/2019 a las 11:15 Actualizada el 08/10/2019 a las 12:20

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones,, ha recibido este martes el visto bueno de la Eurocámara para convertirse en el próximo Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea tras haberse sometido durante tres horas al examen de los eurodiputados ante la Comisión de Asuntos Exteriores., con la excepción de Identidad y Democracia, el grupo del partido del líder de la Liga, Matteo Salvini, y de Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, han dado su apoyo al candidato, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.Borrell necesitaba recabar el apoyo de dos tercios de los eurodiputados de la Comisión en la reunión de los coordinadores de grupo, celebrada este martes a puerta cerrada. La reunión ha terminadopara el aún ministro español.Izquierda Unitaria Europea no se ha opuesto a su nombramiento, aunque ha presentadoen asuntos como el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Sáhara Occidental, la no venta de armas a países en conflicto, el reconocimiento del Estado Palestino o el desarme nuclear.En su examen, Borrell se enfrentó mayoritariamente a preguntas sobre su futura cartera, como la falta de democracia en Venezuela y Cuba o las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China, la ofensiva turca en el noreste de Siria o sobre cómo desbloqueará el diálogo para la. Borrell sorprendió anunciando que su primer viaje como alto representante será a Pristina y prometió que hará lo posible por ayudar a un acuerdo entre las partes.También dejó claro que no será su tarea hablar de Cataluña yy sobre sus actuales participaciones en tres empresas cotizadas (Bayer, Iberdrola y BBVA), que motivaron una petición de aclaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento.Borrell aseguró a los diputados que si estas acciones eran un problema hoy mismo daría orden de venderlas, pero el eurodiputado de IU Manu Pineda ha confirmado que en la reunión de este martes, como tampoco se lo pidió la Comisión Jurídica.De este modo, Borrell se convertirá a partir del 1 de noviembre en el próximo Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. Antes, el pleno de la Eurocámara, previsiblemente el próximo 23 de octubre.