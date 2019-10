Monedero, sobre Errejón y Más País: "Me parte el corazón verle convertido en un político más"

Publicada el 08/10/2019 a las 12:35 Actualizada el 08/10/2019 a las 13:43

Errejón quiere apuntalar su ambición personal

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero , ha acusado este martes al líder de Más País Íñigo Errejón , de lay hasta ahora diputada en la Asamblea de Madrid, Clara Serra . A su juicio, la salida se produce por falta de feminismo en "el proyecto de ambición personal" de Errejón, y considera que está dejando "un rastro de cadáveres".Monedero ha lamentado que el líder de Más País se haya convertido. "Ha sido uno de mis alumnos más brillantes y me parte el corazón verle convertido en un político más". "Para eso no vinimos a la política", ha manifestado."Losvan creciendo porque cuando solo tienes ambición y te da igual el programa, te da igual cargarte a tu número dos para poner a tu amiguito de Aravaca", ha criticado Monedero en declaraciones en Telecinco , recogidas por Europa Press, sobre la renuncia de Clara Serra como diputada, y la elección de Pablo Gómez Perpinyá como portavoz de Más Madrid en la Asamblea.La exparlamentaria hizo pública su dimisión como diputada este lunes debido a las discrepancias en torno a la, a cómo se presenta a las elecciones y por su falta de feminismo. "Me voy a hacer feminismo desde otros lugares", manifestó Clara Serra.Esto llega tras la crisis abierta en el partido por la decisión de que fuera el hasta ahora presidente del grupo parlamentario, Perpinyà, quien le sucediera comoen Madrid y no Serra.Monedero atribuye la salida de Serra a que era la referente feminista del partido de Errejón, y se va porque "esto". Y considera que Errejón forma su nuevo partido para "apuntalar su ambición personal" y dividir a la izquierda.Se ha mostrado muy crítico con que en Más País hayy "falta de democracia interna" y cree que la decisión de organizar su propio partido se debe a que "aceptó que había perdido Vistalegre II". De esta manera, el cofundador de Podemos se refiere a la Asamblea General que celebró el partido morado en 2017 y en la que el líder secretario general, Pablo Iglesias , reforzó su liderazgo frente a Errejón.