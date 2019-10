Sánchez promete en un mitin un menor número de peonadas para cobrar el subsidio agrario por el "atropello arancelario" de Trump

Publicada el 08/10/2019 a las 16:09 Actualizada el 08/10/2019 a las 16:31

Revalorizar pensiones

El presidente del Gobierno en funciones,, ha anunciado este martes que el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de acción para ayudar al sector agroalimentario y ganadero a hacer frente a la subida de los aranceles planteada por la Administración estadounidense en caso de que esta medida finalmente se concrete. Entre estas medidas, estaría una reducción del número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario.Así lo ha anunciado en una comida mitin anteen un hotel de Jaén, donde ha precisado que estas ayudas para hacer frente al" de Trump se dirigirán a todas las Comunidades Autónomas, aunque se ajustarán a las necesidades específicas de los sectores afectados en cada una de ellas.En el caso de Andalucía o Extremadura, se trataría de reducir el", ha concretado el presidente, que ha querido aclarar que aunque el Gobierno esté en funciones "seguirá funcionando".Para intentar que la amenaza de Trump no se consume, el Gobierno español está instando a la Comisión Europea, por ser quien tiene las competencias en materia de política comercial, a que actúe en defensa de los intereses españoles. La subida de los aranceles a las exportaciones de ciertos productos de países europeos es consecuencia del dictamen de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha concluido que las ayudas europeas al fabricante de aviones Airbusestadounidense, Boeing, por lo que la OMC autoriza a EEUU a imponer sanciones a la UE.Sánchez ha presentado este plan de acción para los agricultores y ganaderos a los que pueda afectar la subida de los aranceles de EEUU como ejemplo de que su Ejecutivo "no mira para otro lado". "Somos un Gobierno que afronta los temas y que lo que queremos es hacer, resolver, avanzar en justicia social, en limpieza y en convivencia", ha defendido.El líder del PSOE ha reivindicado también el compromiso adquirido por su Gobierno de "real" después de las elecciones del 10 de noviembre. "La derecha dice que eso no se puede hacer, que no dan los números, que 'ya está Pedro Sánchez y el PSOE tirando la casa por la ventana'", ha señalado el presidente, que sí considera en cambio que "hay recursos económicos" para ello."Nosotros vamos a dar una respuesta social completamente distinta a la del PP cuando gobernó este país con enfriamiento o con crisis. Acordaos de lo que hacía, recortaba el Estado del Bienestar, subía los impuestos a la clase media y trabajadora, y mientras tanto se financiaba irregularmente y se embolsaba algunas comisiones en b de empresas adjudicatorias de contratos públicos", ha señalado.Como viene haciendo en estos mítines de precampaña, Sánchez ha puesto en valor el equipo económico con el que cuenta, con las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero al frente de las carteras de Economía y Hacienda, mientras que el PP y Ciudadanos, en su opinión,De hecho, ha recordado cómo el fichaje del PP para el 28 de abril, el economista Daniel Lacalle, abandonó el partido tras el batacazo electoral de los conservadores, como hizo también el que fuera portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, en desacuerdo por el giro a la derecha de los naranjas.En su intervención, Sánchez también se ha comprometido a presentar una nueva ley educativa que derogue la actual LOMCE y a hacerlo "en pocas semanas" una vez que se forme un nuevo Ejecutivo tras el 10 de noviembre, como harán también con la ley de transición ecológica, una de las primeras que aprobaría el Consejo de Ministros en cuanto se forme un nuevo Gobierno del PSOE.Ha recordado su compromiso para derogar "" de la reforma laboral y para proteger "con mayor intensidad" a los trabajadores autónomos.Sánchez no ha olvidado referirse a la necesidad de renovar el sistema de financiación autonómica, consciente de que ésta es una vieja demanda de Andalucía. Y cuando esta cuestión se aborde, ha advertido, primero habrá que hablar sobre "quién paga más impuestos y quién menos". La posición del PSOE, ha recordado, es clara: "Aquellos que más tienen,Eso sí, ha reconocido que habrá que atender las necesidades de las autonomías "infrafinanciadas" como es el caso de Andalucía.