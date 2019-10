El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado: aquí puedes consultarlas

Publicada el 09/10/2019 a las 09:50 Actualizada el 09/10/2019 a las 10:05

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado a primera hora de este miércolespara las elecciones generales del próximo 10 de noviembre registradas por los partidos y coaliciones.Las distintas formaciones tuvieron hasta las doce de la noche de este lunes para presentar sus listas en las juntas electorales provinciales. Sin embargo, aún no se pueden considerar como las candidaturas definitivas, tras la publicación se abrirá, corregir errores y estudiar los recursos e impugnaciones que se puedan presentar. Uno de los requisitos que deben cumplir las candidaturas es el respeto a la llamada democracia paritaria, que implica que ningún grupo de sexo puede tener más del 60% ni menos del 40% de los candidatos en cada tramo de cinco nombres.En el caso concreto de los partidos extraparlamentarios, éstos deben adjuntar los avales que se requieren (las firmas de al menos el 0,1% del censo). Tal es el caso de Más País, el nuevo partido que lideraallá donde no se presente con una formación con representación parlamentaria. Eso sí, al tratarse de una repetición de las elecciones, aquellas fuerzas sin representación parlamentaria que ya concurrieron en los comicios del pasado 28 de abril y quieran volver a hacerlo no deberán volver a recoger firmas para avalar sus listas.El martes 15 de octubre será cuando el Boletín Oficial del Estado publique ya las candidaturas proclamadas el día antes por las juntas electorales provinciales, una vez revisadas y, en su caso, corregidas. En las pasadas generales del 28 de abril fueronpara el Congreso (579) y el Senado (595), después de que las juntas provinciales anularan 48 listas, todas de fuerzas extraparlamentarias, que no reunían los requisitos que exige la Ley Electoral para concurrir a los comicios.