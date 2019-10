El PP denuncia la "compra de votos" del PSOE en Andalucía tras destapar 'Abc' un sistema de control de la ideología de los vecinos en Huévar de Aljarafe

Publicada el 09/10/2019 a las 11:07 Actualizada el 09/10/2019 a las 12:31

El PP ha denunciado este miércolescon dinero público por parte del PSOE en el municipio sevillano Huévar de Aljarafe y le ha emplazado a ofrecer explicaciones hoy mismo por estos hechos. Los conservadores han difundido en las redes el hashtag "#PSOEcompravotos".El periódico Abc recoge en su edición de este miércoles unos manuscritos aparecidos enque, según el diario, probarían cómo el Partido Socialista controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo en el ayuntamiento u otros organismos públicos controlados por los socialistas. Los documentos encontrados por la nueva regidora del PP,, al tomar posesión del cargo, probarían cómo el Partido Socialista controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo, en especial a los miembros más jóvenes. El grupo de gobierno saliente habría tratado destruirlos, pero la máquina trituradora se quemó en pleno proceso, cuenta el diario.María Eugenia Moreno ha contado este miércoles a la COPE que cuando llegó a su despacho de alcaldesa se encontró detrás de una silla una máquina trituradora ya colapsada y en un despacho cajas dispuestas para salir llenas de documentos. Los papeles encontrados revelarían el "modus operandi" del PSOE andaluz para"a través de un sistema clientelar que controlaba a cada vecino calle a calle, puerta a puerta, con indicaciones de su ideología y sus necesidades laborales, ya que la voluntad de los censados se manejaba con contratos municipales repartidos por domicilios en los que viven familias de más de cuatro personas", señala Abc. Los papeles estarían escritos de puño y letra por el ex primer teniente de alcalde socialista hasta las pasadas elecciones,Entre los folios hallados, el más llamativo es el que da nombre a un supuesto plan de compra de votos en las últimas elecciones municipales. Se titula Plan 1.000, que se correspondería con una estrategia para lograr los mil votos que son necesarios en ese pueblo para lograr la mayoría absoluta. Los papeles enumeran a los miembros de cada familia calle a calle con nombres y apellidos y hacen una estimación de cuántos votos se podrían conseguir en ese domicilio especificando la situación laboral en la que se encuentran sus miembros. "El control de los vecinos era milimétrico", señala el diario.En los documentos se detallan también los organismos que podrían repartir contratos. Se habla del Plan de Emergencia Municipal, de la Escuela Taller, de Proempleo, del Plan Proteja. El PSOE ha gobernado en Huévar durante 36 años.Ante estas informaciones, el secretario general del PP,ha afirmado que la "compra de votos y el enchufismo están en el ADN del PSOE de Sánchez". "¿Prometerá el pleno empleo comprando votos? ¿Encontrará un hueco entre promesa y promesa electoral para dar explicaciones? ", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press, acompañado de la etiqueta "#PSOEcompravotos".De la misma manera, la vicesecretaria de Política Social del PP,, ha dicho que su formación tomará las medidas que sean "necesarias" y ha añadido que la actual alcaldesa 'popular' está "investigando esas actuaciones". Según ha dicho, los españoles "no pueden ser comprados" porque ya ""."Es muy grave que nuevamente estamos hablando de lo que es el ADN del PSOE y, en este caso de la compra de votos. Creo que los españoles y, sobre todo los andaluces, merecen una explicación hoy por esos hechos y la mayor de las contundencias", ha declarado Gamarra en una entrevista en Antena 3.Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones y diputado gallego,, ha subrayado que esa información demuestra cómo "compraba votos" el PSOE andaluz y ha agregado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, trata de comprarlos hoy "con el dinero de todos a través de los viernes sociales, engaños y promesas económicamente ruinosas para España mientras niega el inicio de la crisis".El PSOE de Sevilla ha difundido este miércoles un comunicado en el que rechaza las acusaciones de "compra de votos" en el municipio de Huévar del Aljarafe y critica que el PP recupere el discurso del "voto cautivo" en Andalucía en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. En la nota, el PSOE de Sevilla señala en primer lugar que es "un partido serio, honesto, democrático y riguroso con 140 años de historia que jamás ha comprado un voto" y subraya que sus ", y así ha sucedido en todas y cada unas de las elecciones celebradas en la etapa democrática".Tras indicar que "la derecha de este país siempre ha centrado su estrategia en vincular las victorias socialistas a una supuesta compra de voluntades en nuestra tierra para tapar sus fracasos electorales", el PSOE indica estas acusaciones "son de una gravedad tal que deben de estar en los tribunales para que se realice la pertinente investigación y no en filtraciones interesadas y tendenciosas que coinciden con época preelectoral"."No nos extraña, dado que todo responde al ritual del PP cuando hay elecciones, como la petición de comparecencias en comisiones parlamentarias de personas que no tienen nada que ver con el asunto que se pretende investigar", añaden los socialistas en alusión a la solicitud de comparecencia de la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta,, en la comisión de investigación parlamentaria sobre la extinta Faffe.