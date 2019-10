"No es no": concejalas de Más Madrid responden a las explicaciones de Soto tras su dimisión por acoso sexual

Publicada el 09/10/2019 a las 09:10 Actualizada el 09/10/2019 a las 11:50

NO ES NO. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez. — Rita Maestre (@Rita_Maestre) October 8, 2019

No existe ninguna justificación.

NO ES NO. — Marta Higueras (@MartaMHigueras) October 8, 2019

"No recuerdo ese episodio"

Las concejalas de Más Madrid Rita Maestre y Marta Higueras han hecho pública este martes por la noche supor parte de su compañero de partido, Pablo Soto, y han dejado claro, una vez más, queEl propio Pablo Soto ha dado su versión de la historia antes de que Más Madrid emitiera un comunicado diciendo que el partido ha tomado la decisión de pedir ladel concejal, tras recibir un informe elaborado por una profesional externa "que confirma los hechos y su gravedad".A través de su cuenta oficial de Twitter, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid se ha pronunciado sobre la dimisión de Soto por un supuesto caso de acoso sexual y ha asegurado que "NO ES NO. En cualquier momento, lugar o circunstancia,. Que no haya próxima vez".Por su parte, la "número dos" de Íñigo Errejón al Congreso no solo ha coincidido con las palabras de Maestre sino que, además, ha añadido queEl concejal de Más Madrid Pablo Soto ha renunciado a suante un presunto caso de acoso sexual.En sus redes sociales, el hasta ahora edil de Más Madrid ha explicado que hace una semana le dijeron que "una persona se había" por él. "Sólo podía decir que era imposible. ¿Quién, cuándo, dónde, por qué? Durante unas horas no tuve más información y no paré de repasar lo que había hecho día a día, hora a hora", ha descrito.Una vez que le dieron más información ese mismo día, Soto entendió que se había producido una situación de la que dice no haber sido. Le relataron que unas semanas atrás, cuando estaba tomando unas cervezas tras el trabajo, le pidió a una persona de su entorno laboral, que no logra identificar, que le ayudara a ir al cuarto de baño. Pablo Soto tiene una minusvalía importante, que le hace ir en silla de ruedas y que requiere de la ayuda de otras personas para determinadas tareas."Si no puedo hacerlo solo (ir al baño), normalmente se lo pido a alguien de máxima confianza. Y si no, sencillamente, me aguanto", ha descrito. Sin embargo, no recuerda haber pedido ayuda para esa situación ese día. "Según me contaron,le dije a esa persona mientras estábamos en el baño. Todavía no sé, que tenía", ha continuado."Sé que puedo ser un bocachancla y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo,", ha terminado el texto.