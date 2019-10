Sánchez quiere que los partidos se comprometan a que haya Gobierno en diciembre

Publicada el 09/10/2019 a las 10:50 Actualizada el 09/10/2019 a las 10:51

Las condiciones para una coalición

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez , ha anunciado que este domingo propondrá al resto de partidos un, consistente en que se comprometan con la formación de un nuevo Gobierno en el mes de diciembre.En una entrevista en Telecinco , recogida por Europa Press, Sánchez ha propuesto suspender las vacaciones parlamentarias para que los meses deseanhábiles en las Cortes con el objetivo de que el nuevo Gobierno pueda presentar un"a principios de enero", como paso previo para contar con unos nuevos Presupuestos aprobados "cuanto antes".En ese plan que revelará el domingo incluirá una propuesta de fechas, contenidos y políticas para la gobernabilidad del país, si bien ha dejado claro que su "ideal" es poder liderar un Gobierno progresista, que cuente conpara poder aprobar unosy dotado de "coherencia" interna para poder actuar.Aunque ha pedido a los españoles que el próximo 10 de noviembre den al PSOE una, ha recordado que antes del 28 de abril fue capaz de gobernar con sólo 84 diputados y pudo sacar adelante medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional.Sánchez ha reconocido que en el momento en que Unidas Podemos frustró su investidura en julio pasado fue consciente de que susde nuevo presidente del Gobierno se pusieron "cuesta arriba".El líder socialista ha asegurado no haber dicho, pero ha considerado que el líder de Podemos Pablo Iglesias , tiene una forma "curiosa de buscar aliados" diciendo sólo cosas "negativas" del PSOE y votando hasta en cuatro ocasiones en contra de un Gobierno progresista.Según Sánchez, las premisas que han de cumplirse para que un Gobierno de coalición se haga realidad son que ese ejecutivo "funcione", quey que cuente con cierta estabilidad, lo que pasa por no depender de los partidos independentistas.Ha admitido que le gustaría que las formaciones políticas en España se comportaran como en Portugal, donde el Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones y, ante la ausencia de una mayoría alternativa que no pase por los socialistas, los partidos tanto a izquierda como a derecha, con la única excepción de la ultraderecha, estánpara permitir la formación de un nuevo gobierno.Eso sí, Sánchez ha vuelto a tildar de "ciencia ficción" la posibilidad de lograr un Ciudadanos , un partido que, en su opinión, rompió con el PSOE tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, cuando decidió unirse a PP Vox para echar a los socialistas de la Junta bajo el argumento de la necesaria regeneración que luego no cumplió en la Comunidad de Madrid, Murcia o Castilla y León.Con respecto a Cataluña, ha dicho desconocer cuándo se publicará la sentencia del procés y ha pedido a la oposición estarcuando llegue el momento de gestionar la respuesta del independentismo a esa decisión judicial.Sánchez ha aclarado que su Gobierno contempla, está cumpliendo con su deber de "prevención" de altercados para lo que está contando con una cooperación técnica "muy positiva" con los Mossos d'Esquadra que confía en que seguirá siendo así las próximas semanas.