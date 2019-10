Ayuso no ve "lógico ni prudente" que Ciudadanos apoye la comisión de investigación sobre Avalmadrid

Publicada el 10/10/2019 a las 09:33 Actualizada el 10/10/2019 a las 09:48

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha reconocido que no vioque Ciudadanos empezase a gobernar en coalición en Madrid alimentando y defendiendo que se celebre la comisión de Avalmadrid En una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha recordado que Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca que ha estado avalando a muchas empresas, a pymes en concreto, desde los años 80 y que ha dado titulares en algunos casos que"Si hay una comisión que eso lo investiga y arroja toda la luz posible, a mí no me parece ni bien ni mal... me parece incluso correcto. Lo que sí que creo es que se están mezclando unas cosas con otras. Es innecesario tener que meterme", ha sostenido.Ayuso ha insistido en que pertenece a "una familia de clase media que se arruinó con la crisis, que lejos de pedir un créditoo para enriquecerse se ha empobrecido. Yo he ido creciendo en política, mi familia ha hecho lo contrario", ha desvelado a continuación.En cuanto a la desvinculación de la Comunidad de Avalmadrid, la presidenta ha defendido que esto no se puede realizary que es una decisión que debe tomarse en el seno del Consejo de Gobierno.[Aquí tienes el dosier sobre el patrimonio de Díaz Ayuso]