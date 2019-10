Indra confirma al juez que halló facturas por servicios no acreditados a una empresa contratada por el PP de Aguirre

Publicada el 10/10/2019 a las 21:40 Actualizada el 10/10/2019 a las 21:59

No se han detectado pagos en metálico

El representante legal de Indra ha confirmado este jueves al juez de la Audiencia Nacional que investiga el, que tras su llegada a la compañía encontrópara campañas electorales, pero no pudo demostrar que correspondieran a, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.Así lo ha manifestado, quien representa a Indra en esta macrocausa, ya que la empresa estáen la pieza que investiga la presuntade Madrid.Indra fue imputada a raíz de que la Guardia Civil concluyera en un informe incorporado a la causa que la empresa habría financiado conactos de campaña del PP de Madrid a través de—antes de la llegada de su actual presidente,—. Según los investigadores, el partido no fue el que abonó los servicios a, sino que lo habría hecho Indra a través de otra empresa,Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, De Fuentes ha explicado al magistrado y las fiscales Anticorrupción que él llegó a Indra en 2015, cuandoel caso Púnica, y que fue entonces cuando el entonces director de Operaciones,, fue despedido y el presidente,, abandonó su cargo. Tanto uno como otro estánDe Fuentes, ha añadido, puso en marcha unay reforzó los mecanismos de control y un protocolo de compliance, a raíz de lo cual comprobaron que había dos facturas de las sociedades Swat y Formaselect de los años de 2008 a 2013 por valor deque no se han podido vincular con ningún servicio prestado.El representante legal de la compañía también ha explicado al juez García Castellón que en su investigación interna no se han detectado pagos en metálico relacionados con el caso Púnica.Indrapor escrito a la Audiencia Nacional y se ha comprometido a seguir aportando ", que será producto de la auditoría de costes que la compañía realizará sobre los procesos electorales investigados" por el Juzgado Central de Instrucción número 6. También entregará, algo que no había podido hacer antes dado que no estaba personada la causa.La empresa asegura que "si ha existido una violación" de su propio sistema de cumplimiento, es "producto de laque no son parte de Indra en la actualidad".