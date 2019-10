La consellera de Salud critica los "insultos y amenazas" a una doctora en un centro de salud en Cataluña por atender en castellano

Publicada el 10/10/2019 a las 17:25 Actualizada el 10/10/2019 a las 18:13

Salud mental

La consellera de Salud de la Generalitat,, ha criticado esta mañana losque sufrió una doctora del centro de salud de Les Corts (Barcelona)a los pacientes, informa Europa Press.Vergés ha defendido que es responsabilidad de su departamento que el catalán sea, pero considera que es "con que una queja pueda convertirse en insultos y amenazas a los profesionales".Lo ha dicho en el pleno del Parlament interpelada por la diputada del PSC-Units, que ha criticado que se convirtiera un Centro de Salud ensin relación con la profesionalidad ni la calidad de la atención de los facultativos, ha dicho.Escarp lo ha preguntado después de que un grupo de personas se presentara el lunes en este centro de salud para reprochar que una médicoa una paciente, según un vídeo con el presidente de Catalunya Acció La socialista ha aprovechado para preguntar por esta cuestión durante una interpelación sobre lal, porque cree que el modelo actual no garantiza la accesibilidad y obliga a unaVergés ha sostenido que se está trabajando en una, para garantizar el arraigo de los profesionales en el territorio en colaboración con hospitales y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y otras medidas, como hacer más atractiva la especialidad del ámbito rural en las universidades.Coincidiendo con el, la diputada de Cs y psiquiatraha preguntado a Vergés sobre el asunto, ya que considera que la atención es, y ha dicho a la consellera: "Están contribuyendo institucionalmente al estigma social que ya padecen estas personas".Vergés ha replicado quepara combatir el estigma hacia los trastornos mentales y ha apostado porque la, y no sólo el sistema de salud, acompañe a los afectados: "Cuando alguien tiene un golpe en la vida, lo tenemos que poder acompañar, juntos, como una tribu. La sociedad es esto".Navarro ha dicho que el abordaje de la salud mental requiere, ante lo que Vergés ha criticado que se haya referido a asuntos como las delegaciones del Govern en el exterior: "Gastan muchos menos recursos de los que destinamos a salud para la gente", lleven o no lazo amarillo, ha aseverado.