El presidente de la Audiencia de Tenerife denuncia que los migrantes están "en peores condiciones" en un CIE que en la cárcel

Publicada el 11/10/2019 a las 17:04 Actualizada el 11/10/2019 a las 17:57

Los derechos de la mujer no pueden "arrasar" la presunción de la inocencia

Fiscalía: "Abrir las ventanas y que entre la luz"

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, ha dicho este viernes que los migrantes que ocupan un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), más aún cuando no han cometido ningún delito."No es justo quepor buscar un mundo mejor, para sí y su familia, por buscar la felicidad. Ellos no han elegido el mundo en el que les ha tocado vivir, un mundo de pobreza, de discriminación o de violencia", ha indicado en un discurso pronunciado en la apertura del año judicial, recogido por Europa Press, en el que ha invitado a las autoridades políticas a visitar las instalaciones.El magistrado ha recordado la tragedia del buque Valbanera hace 100 años, que partió de las islas hacia América con canarios "que buscaban una vida mejor" y naufragó en las costas de Cuba, dejando 488 muertos. En este sentido, se ha preguntado si se puede "hacer algo" para ayudar a los migrantes que llegan desde África en "cayucos miserables", por lo que ha pedidopues no es un "iluso" y tiene claro que la llegada masiva de migrantes genera un "efecto desestabilizador" en las sociedades de acogida.El presidente de la Audiencia ha reivindicado en su discurso, lo mismo que la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia o la seguridad, reclamando a los poderes públicos que "remuevan los obstáculos" para garantizarla. "Todos esos valores son los que conducen a la felicidad y de entre ellos la justicia que es la que permite alcanzar los demás", ha indicado.Asimismo, ha incidido en que "no es justo" que sigan, lo mismo que ocurre con su "discriminación" en ámbitos laborales o privados, en el mismo hogar y en la mente del hombre."Cuando desde algunos sectores se pretende ignorar esta triste realidad,de homicidios por su pareja en lo que va de año y 1021 desde 2003 –a fecha 24 de septiembre de 2019–, siendo nuestra Comunidad la que tiene el macabro honor de ser la segunda en número de fallecimientos, tras una Comunidad mucho mayor", ha comentado.No obstante, ha precisado que "tampoco es justo que se confunda justicia con venganza" y se pretenda lograr "penas desproporcionadas" que convertirían a la agresión sexual en un delito de mayor gravedad que el propio asesinato, "poniendo de esa forma en mayor peligro la vida de la mujer agredida". "No es tampoco justo que la defensa de losque asiste a todos los ciudadanos", ha explicado.Asimismo, ha apuntado que la defensa de la igualdad y la no discriminación de la mujer no se pueden "pretender depositar" en el poder judicial, que actúa siempre en última instancia y conforme a sus tiempos. Según Astor Landete, "la violencia de género, la mayoría de las veces el agresor carece de antecedentes penales y actúa escondido en el hogar familiar".Sobre el cambio climático, ha lamentado que se esté "destrozando" el planeta con una" que mata al "único mundo" que hay para vivir e hipoteca el futuro de los hijos. "Estamos traicionando su esperanza", ha apuntado.La Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Carmen Almendral, ha destacado el "trabajo imprescindible" de su departamento en defensa de los derechos de los ciudadanos, y ha aprovechado su intervención paren línea con las de los principales países de la Unión Europea.Además, ha criticado la congelación de las plantillas y el aumento del volumen de trabajo –hay 55 fiscales en la provincia– y alertado de que la "crisis continuada" en la administración de justicia y su "escasez de recursos" generan un "En esa línea, ha dicho que, y por ello, ha pedido una "reflexión global" para modernizarla y "abrir las ventanas y que entre la luz", y con el fin de acercarla a los ciudadanos.