Esta es la respuesta que prepara el soberanismo en la calle y las instituciones ante la sentencia del 1-O

Publicada el 11/10/2019 a las 17:52 Actualizada el 11/10/2019 a las 18:36

Govern y Parlament

Irrupción del TC

La calle

Tsunami democrátic, CDR y estudiantes

Cecor

El Govern, el Parlament, partidos soberanistas y entidades sociales preparan la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O , y quela movilización ciudadana para protestar contra el fallo y, por otro lado, la respuesta política a nivel institucional y de los partidos, según informa Europa Press.El segundo nivel genera más interrogantes, ya que los dirigentes independentistas: todos coinciden en una respuesta transversal, consensuada y con todos los sectores soberanistas –incluidos los comuns– y han reconocido públicamente que negocian desde hace meses un acuerdo, sin trascender su contenido.Sin embargo, algunos partidos ya, como la de ERC de un Govern de concentración junto a JxCat, comuns y CUP –descartado ya por comuns y cupaires–, y los republicanos también han planteado anticipar elecciones, algo que choca con la voluntad de sus socios en el Govern. La CUP apuesta por una campaña "nacional e internacional" que pida la amnistía de los presos soberanistas si les condenan, y que se vincule con aplicar el derecho a la autodeterminación.se ve con buenos ojos tanto por ERC y JxCat como por algunos de los presos –como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart–, pero los comuns ven difícil que esta propuesta prospere y apuestan por reformar el Código Penal para conseguir su libertad.Uno de los focos tras la sentencia será lade momento la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, ha desvelado que habrá una declaración institucional inmediata tras el fallo, que la liderará el presidente Quim Torra y que en ella se verá el posicionamiento y el camino que quiere seguir la Generalitat.Al día siguiente de esas declaraciones de Budó, Torra habló el miércoles en la sesión de control parlamentario al presidente y trasladó el foco hacia la respuesta que cree que debe dar el Parlament: pidió a la Cámara unabasada en "la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos".Esta misma semana el Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado un incidente dey ha advertido a los miembros de la Mesa y a su presidente, Roger Torrent, de las responsabilidades penales que pueden tener si no paralizan iniciativas parlamentarias contrarias a las resoluciones del alto tribunal.Por eso, tramitar y votar iniciativas en el Parlament que se ratifiquen en el derecho a la autodeterminación podría provocar que Torrent y los miembros de la Mesa fueran. Ante esto, Torrent ha asegurado que no impedirá ningún debate y que defenderá la libertad de expresión de todos los diputados, pero ha advertido de que habrá que analizar si las acciones del Parlament "sirven para avanzar, para abrir escenarios mejores, o si bien no tienen ningún sentido práctico y quedan en el terreno meramente simbólico o retórico".La ANC y Òmnium Cultural ya: cinco marchas de unos 100 kilómetros hacia Barcelona desde Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic y Berga (Barcelona), y que durarán el miércoles, jueves y viernes posteriores a la sentencia.Además, lacuando se publique la sentencia, ya sea saliendo a la calle, haciendo ruido o parando el coche y haciendo sonar la bocina: "Estés donde estés, cuando salga la sentencia detente y hazte oír", dice mediante un vídeo en redes sociales. La entidad también ha pedido que la población esté atenta a las redes socialespara conocer las convocatorias que la ANC y Òmnium harán ese mismo día a las 20.00; promoverá pegar carteles en toda Catalunya; y sobre la mesa está la convocatoria de una gran manifestación el domingo.Una de las acciones que está clara es laque han convocado para el viernes 18 de octubre los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que en los últimos años han promovido huelgas relacionadas con el proceso independentista.En septiembre se anunció en redes sociales el, una iniciativa que se define como una plataforma de la sociedad civil, y a la que todo s los partidos independentistas dieron su aval de forma inmediata, también a través de las redes. Han ido emitiendo mensajes a través de las redes –su canal en Telegram supera los 115.000 suscriptores– en los que ha avisado de que la respuesta será "inmediata" cuando se publique la sentencia, y ha llamado a que la ciudadanía deje de hacer lo que esté haciendo y se movilice cuando se emita el fallo. Han advertido de que la respuesta que "se ha organizado pretende generar una situación de crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo," y que se ejercerán acciones de desobediencia civil de manera intermitente, aunque no las desvela.Otro de los actores que llaman a la salir a la calle son los CDR, que ha preparado–y al margen del Tsunami–, y también se han sumado a las Marxes per la Llibertat. Mientras tanto, el Sindicat d'Estudiants (SE) ha convocado una huelga de 72 horas que comenzará el miércoles 16 de octubre, y que prevé una manifestaciones el jueves 17 en Barcelona, Tarragona y Girona.Ante las manifestaciones de protesta previstas,en la Conselleria de Interior en la que estarán mandos operativos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la Delegación del Gobierno creará en paralelo una mesa de seguimiento.En el Cecor–cuerpo con la competencia en orden público en Catalunya– y las órdenes las darán los mandos policiales, que llevan semanas con reuniones técnicas para ultimar la coordinación. El Cecor estará activado 24 horas al día, a partir de que se conozca la sentencia, y participarán también mandos de la Guardia Urbana de Barcelona y del Servei Català Trànsit (SCT).