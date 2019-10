La familia Franco da 24 horas al TC para pronunciarse sobre las cautelarísimas o acudirá a Estrasburgo

Publicada el 11/10/2019 a las 20:29 Actualizada el 11/10/2019 a las 20:51

La familia Franco ha presentado este viernes un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que le solicita que se pronuncie sobre las medidas cautelarísimas solicitadas para paralizar la exhumación y posterior inhumación de los restos del dictador y, en caso de no obtener respuesta, ha advertido queEn un escrito presentado por el letrado Luis Felipe Utrera-Molina, y al que ha tenido acceso Europa Press, los nietos de Franco advierten al alto tribunal de que sitras la presentación de este documento no se ha pronunciado sobre las medidas cautelarísimas solicitadas, "pese a la constatada existencia de perículum in mora (peligro por la mora procesal)", entenderán "que se ha agotado la vía interna" y solicitará la tutela cautelar ante Estrasburgo.El documento complementario a la solicitud de medidas cautelarísimas presentada por la defensa de los nietos de Franco se ha presentado ante la Sala Primera del TCde este viernes que dan luz verde a la exhumación de los restos del dictador antes del 25 de octubre. En este sentido, la familia Martínez-Bordiú Franco entiende que es "extremadamente urgente" lasolicitadas dado el "exiguo plazo" de tiempo de que dispone para obtener la tutela cautelar solicitada. Tras la aprobación de estos acuerdos por parte del Ejecutivo, se abre un plazo de 48 horas a partir del cual el Gobierno puede proceder a la exhumación.Así, reclama que el alto tribunal se pronuncie sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la decisión del Gobierno con carácter urgente "al objeto dealegados al tiempo de solicitar las mismas"."La falta de pronunciamiento por el Alto Tribunal sobre las medidas cautelarísimas solicitadas constituye, dadas las excepcionales circunstancias que concurren una violación de lo dispuesto en el, se alega en el escrito.En este sentido, la familia Franco argumenta que "el silencio o demora inexcusable por parte del Tribunal Constitucional ante la tutela cautelar solicitada, una vez conocida la inminencia de la ejecución de los acuerdos objeto de impugnación, determinaría laejercitado por mis representados, quedando expedita la vía jurisdiccional del TEDH".