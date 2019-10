Barómetro de laSexta: más de la mitad de los encuestados, a favor de la exhumación de Franco

Publicada el 12/10/2019 a las 16:29 Actualizada el 12/10/2019 a las 16:30

Unde los encuestados en el Barómetro de laSexta publicado este sábado es partidario de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos . La cifra es mayoritaria entre losEn el otro lado de la moneda,, prevaleciendo esta idea entre los votantes de Vox (80,5%) y del PP (65,9%). El, opinión mayoritaria entre los seguidores Ciudadanos (30,3%). Solo un 0,8% declara que no sabe o no contesta.Con respecto a la sentencia Tribunal Supremo que avala, por unanimidad, la exhumación de Franco , según este barómetro de Invymark para laSextafrente a un 28,4% que la ve de forma negativa y un 18,3% al que le resulta indiferente. Un 1,2% no sabe o no contesta.Un 84,6% de los encuestadosmientras que el 13,4% no lo considera así y un 2% no sabe o no contesta. Ante la pregunta de si es necesariopara rehabilitar a las víctimas del franquismo, un 53,3% se muestra favorable, un 37,6% en contra y un 9,1% no sabe o no contesta.Además, un 64,3% cree que el Estado debería ayudar a. Cifra que se reduce al 27,5% para aquellos que están en contra y un 8,2% que no sabe o no contesta.