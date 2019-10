El PNV acusa a Sánchez de tener "agenda de campaña pero no de Gobierno"

Publicada el 12/10/2019 a las 14:07 Actualizada el 12/10/2019 a las 14:43

Itxaso Atutxa y Nerea Ahedo

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban , hasocialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez , por tener "agenda de campaña", peroy por "querer gobernar", pero no hacerlo cuando llega el momento, informa Europa Press.Además, con motivo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad , ha acusado a los partidos estatales dey se "estropee la situación económica, se dinamite la convivencia o no se afronten inaplazables retos que afectan directamente a la gente y a la estabilidad financiera futura, como la reforma para garantizar y hacer sostenible el Sistema de pensiones"., ha censurado, para destacar su inestabilidad "en continua reelección" y con un poder judicial que "se dedica a filtrar sentencias condenatorias". "No están para muchas celebraciones", ha dicho.En un acto político en Bilbao, Estebanpor "pensar más en el interés partidista que en el interés general" y le ha acusado de ir "siempre tarde".Por otra parte, ha apuntado que "de nuevo, como en la campaña anterior, veremos a personas que han tenido cargos relevantes y que se pasan de un partido a otro a cambio de un puesto en la lista que les asegure un escaño. Pueden decir un día una cosa y tras las elecciones lo contrario. Para Esteban, estosy son "solo caras, solo fuegos artificiales". A su juicio, esto supone un "gran problema para abordar los problemas a través del diálogo político".El candidato nacionalista ha asegurado que este verano "podía haberse llegado a un acuerdo de Gobierno", pero, por lo que ha afirmado que "hay que saber hacer política y conocer los límites de lo factible en cada momento". En este punto, ha acusado a Sánchez de tener "agenda de campaña", pero no tener "ninguna agenda de Gobierno". "Sánchez quiere gobernar, pero cuando tiene que gobernar no lo hace, porque es Sánchez, en su falta de responsabilidad como partido con más parlamentarios para concitar acuerdos a su alrededor, quien nos ha acabado llevando a nuevas elecciones, pensado más en el interés partidista que en el interés general". Por ello, ha pedido al líder socialista que "no venga ahora diciendo que quiere hacer un Gobierno cuanto antes y va a cerrarlo el mes de enero"., ha indicado."Como con el Estatuto, −ha citado− ¿ahora dice que completarán las transferencias en cualquier caso? ¿Ahora dice que cumplirán el Estatuto? ¿Y hasta ahora no? ¡Pues ya va tarde, en concreto 40 años tarde, y él está contribuyendo a que se alargue". Según ha manifestado,. "Hay muchos retos pendientes en el ámbito del Estado, pero que nos afectan a todos: reforma laboral, derechos y libertades, economía, Brexit, y arreglar de una vez por todas el Sistema de pensiones", ha recordado, para acusar a Sánchez de ir. A este respecto, ha citado las obras del, el traspaso de las competencias que faltan del, pasando por obras en los ferrocarriles de Renfe cercanías en Vizcaya, obras de regadíos en Álava o el cierre de la. "Estas cosas sí que se pueden hacer estando en funciones. Sánchez no piensa en Euskadi. Para eso está EAJ-PNV, el Grupo Vasco", ha indicado.Durante el acto de presentación de las candidaturas jeltzales al Congreso y Senado por Vizcaya, Esteban ha asegurado que "Sánchez no prioriza Euskadi" y ha recordado que "el único que ha conseguido avances concretos para Euskadi ha sido el Grupo Vasco". Como último ejemplo, ha citado laa las instituciones vascas, confirmada este pasado viernes, y se ha referido también a la. "Sánchez no prioriza el trabajo ordinario de Gobierno. Está de acto en acto, de ciudad en ciudad, diciendo en cada sitio una cosa distinta, con el 155 día sí y día también, menos cuando va a Cataluña. Y esa agenda de precampaña tan bien ajustada, milimetrada, es evidente que no se improvisa: Sánchez ha visualizado este escenario desde hace mucho tiempo. Allá él con su responsabilidad", ha afirmado.Frente a ello, Esteban ha prometidode los hombres y mujeres del PNV, "con la", para afrontar los retos pendientes y para que "la voz de Euskadi esté presente" en todos los debates puesto que "hay mucho en juego en Madrid".El cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya ha estado acompañado por los siete hombres y mujeres que completan la candidatura por Bizkaia a la Cámara Baja y las tres personas que conforman la del Senado. De esta manera, junto a Esteban estarán Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, Josune Gorospe Elezkano, Jon Aiartza Zallo, Ainara Zelaia Markaida, Javier Aldamiz-etxebarria López, Igotz López Torre y Amaia del Campo Berasategi. Por su parte, Nerea Ahedo Ceza, Mª Dolores Etxano Varela e Imanol Landa Jauregi son los nombres propios que configuran la candidatura a la Cámara Alta por Bizkaia.La presidenta del BBB,, ha sido la encargada de abrir el acto de presentación de las mujeres y hombres que representarán a EAJ-PNV en el Congreso y en el Senado. La máxima dirigente bizkaina ha criticado que la "nula cultura política del acuerdo que impera en el Estado haya abocado a una nueva cita electoral". "No sé si habrá sido cuestión de egos o de ecuaciones electorales, pero lo que sí tengo claro es que: diálogo y acuerdo", ha lamentado. Además, ha recordado que en estos meses el PNV ha hecho "más por dar estabilidad a las instituciones estatales y facilitar la gobernabilidad, que los partidos que estaban obligados a hacerlo".En este sentido, ha a puntado que mientras estos partidos han hecho sus, el PNV "ha seguido trabajando por y para Euskadi, con la Agenda Vasca bajo el brazo". "Una vez más, hemos estado a la altura de las circunstancias", se ha felicitado. Por esta razón, ha anunciado que vuelven a presentar ante la sociedad el mismo equipo de hombres y mujeres que "que defenderán a capa y espada los intereses de Euskadi en el Congreso y en el Senado, y que controlarán el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos adquiridos con Euskadi"., ha afirmado.Por su parte, la candidata al Senado,, ha recordado que en estas elecciones "lo que se elige es quién nos representa en Madrid,". "Euskadi necesita personas que luchen para defender el autogobierno y el Estatuto, y para hacer frente al afán recentralizador" creciente en el Estado, "y para ello necesitamos un equipo del PNV fuerte", ha dicho. Ahedo ha constatado la capacidad de la formación jeltzale para "hablar, negociar y acordar". "Nos avala todo el tiempo que llevamos trabajando con seriedad y que la gente reconoce", ha aseverado.