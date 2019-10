Publicada el 13/10/2019 a las 17:34 Actualizada el 13/10/2019 a las 18:21

Personas acogidas tras desembarcos en España

"Reubicaciones voluntarias"

Españaque han sido rescatados en el mar Mediterráneode ONG desde junio de 2018, cuando el líder socialista, Pedro Sánchez , llegó al Gobierno, informa Europa Press.Durante el último año, estas acogidas "voluntarias" de migrantes rescatados fuera de la zona marítima de responsabilidad española se han producido de dos maneras. La primera ha sido raíz de que. En total, se han contabilizadoderivados de dar luz verde a estos desembarcos, de acuerdo a los datos de la Secretaria de Estado de Migraciones facilitados a Europa Press. La otra forma de acogida es a través detras su rescate. Por esta vía, España ha acogido a unas, según estas mismas cifras.Sobre este tipo de reubicaciones, precisamente esta semana ha tenido lugar una reunión del Consejo de Ministros y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI) en la que se ha cerrado un principio de acuerdo. En él, los países de primera entrada como España, Grecia, Italia, Chipre o Malta, están excluidos del futuro mecanismo de reparto entre países de la UE, tal y como celebró el ministro Fernando Grande-Marlaska.Una vez en España, la mayoría de estos más de 1.100 migrantes y refugiados. A día de hoy, la mayor parte sigue en él y, previsiblemente,En junio de 2018 se produjo la acogida de los migrantes rescatados por el buque Aquarius a los que el Gobierno de España ofreció el puerto Valencia para desembarcar tras la negativa de Malta e Italia. Esta iniciativa fue una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo socialista, que abrió la puerta a este tipo de acogidas "voluntarias". Desde su llegada hasta la actualidad, es decir, un año y cuatro meses después, en total se han autorizado cuatro desembarcos de este tipo en puertos españoles.De los. Posteriormente, en julio de 2018, España facilitó el amarre del buque Open Arms −de bandera española− en el puerto de Barcelona con 60 personas rescatadas frentes a las costas de Libia.Pese a la acogida inicial de estos migrantes −que se beneficiaron de un permiso de estancia por motivos humanitarios y la mayoría accedió al sistema de acogida de protección internacional−, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han denunciado recientemente queEl tercer desembarco permitido por España fue el de otras. En esa ocasión, los migrantes no tuvieron un permiso especial y con ellos se siguió el mismo procedimiento que con las personas que llegan en patera a las costas españolas.Eso mismo sucedió con los. Esa fue la última vez que un buque de salvamento de una ONG recibió luz verde para dirigirse a España a desembarcar, tras el rechazo de otros países de la UE.Respecto a las reubicaciones voluntarias realizadas desde otros países europeos en los que los migrantes fueron desembarcados tras su rescate por buques humanitarios de ONG,. Desde Migraciones, destacan que esas son las efectivas, pero l(a 152 migrantes).Un tanda de las reubicaciones tuvieron lugar tras el, de las que, según precisan desde Migraciones. Alemania, Francia, Malta y Portugal se comprometieron a reubicar a otro medio centenar cada uno.Otras, tras ser rescatados por el barco Aquarius unos 200 migrantes y refugiados a la deriva en el mes de agosto de 2018. Francia reubicó a unas 60, Alemania a 50 y Portugal a 30. Estos mismos países se repartieron a losde rescate realizada en octubre. En esa ocasión,personas.En diciembre de 2018, el pesquero español, de los cuales quedan, ya que el resto lo han abandonado "voluntariamente", tal y como recalcan desde Migraciones.Ya en 2019, en el mes de agosto, el buque. Tras 20 días a la deriva, sin que ningún Estado le asignase un puerto seguro, desembarcó en Lampedusa tras acordarse un reparto entre países de la UE, entre ellos. Fueron trasladados a bordo del buque de la armada Audaz y llegaron el pasado 30 de agosto.Este es el único reparto de migrantes rescatados por ONG del que España ha formado parte en 2019. Este año se han producido otros salvamentos, si bien España no ha estado entre los países que acordaron la reubicación.España no reubicó a ninguno de los alrededor de en el mes de junio, cuando tras varios días a la deriva, la capitana decidió entrar sin permiso al puerto de Lampedusa para amarrar. Tampoco entró en el reparto de los rescatador por ely que acordaron repartirse Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía.En Lampedusa también desembarcaron el c, tras lograse un acuerdo de reparto por los países; y poco después, otrasfueron reubicadas en Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Portugal.El reparto de migrantes y refugiados entre Estados permitió el desembarco en llegada a Italia dea mediados de septiembre y, poco después, la de otras 180 rescatadas por este mismo barco fletado por Médicos sin Fronteras y SOS Méditerranée. Asimismo, el reciente rescate de 44 migrantes y refugiados en aguas de Malta por parte del buque Open Arms terminó con el desembarco de esas personas en Malta.