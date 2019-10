Sánchez quiere una investidura en diciembre y hará una oferta a cada partido 48 horas después del 10N

Publicada el 13/10/2019 a las 12:17 Actualizada el 13/10/2019 a las 14:18

El PSOE ha asegurado que "inmediatamente" después de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, si es el ganador de los comicios,. En concreto, según el documento socialista [consultar aquí] al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE presentará en el plazo detras el 10N una propuesta a cada fuerza con el objetivo deen los grandes temas nacionales y queDe este modo, la formación ha destacado que los españoles decidirán en las urnas "la correlación de fuerzas de los partidos", de manera que una mayoría sólida del PSOE "facilitaría las negociaciones y evitaría tentaciones de otras fuerzas de seguir bloqueando". En el documento, el PSOE se ha comprometido a ofrecer a las fuerzas políticas del Congreso, con el objetivo de evitar el bloqueo, un paquete de Pactos de Estado.Entre ellos, ha destacado un Pacto contra el bloqueo para que quede garantizada en el futuro la investidura de un presidente del Gobierno tras la celebración de futuras elecciones generales. En este sentido, la formación socialista, contemplando que gobierne en primera instancia el candidato que obtenga la mayoría de apoyos parlamentarios y, de no lograr dicha mayoría y sólo en ese caso, sería investido el candidato de la fuerza más votada.Igualmente, ha propuesto unpara asegurar una respuesta unitaria frente a cualquier tentativa unilateral de ruptura de orden constitucional, así como un acuerdo por un nuevo Pacto de Toledo que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real y aumentando la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas.El PSOE también ofrecerá unque permita una financiación adecuada de todos los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas y las entidades locales, y que ponga en marcha una serie de iniciativas para afrontar el reto demográfico de España.Para conformar una mayoría progresista, el PSOE ofrecerá un, con el objetivo de conseguir no solo su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez sino sobre todo "fórmulas de apoyo estable" durante toda una legislatura de avance social. Este programa de Gobierno se articulará en torno a prioridades sociales, económicas y medioambientales y contendrá las políticas que unen a los partidos progresistas y a la sociedad civil, para "garantizar estabilidad durante toda una legislatura".Los socialistas esperan convocar y celebrar una, tras las preceptivas consultas del rey Felipe VI. "El Gobierno deberá estar constituido antes de concluir el año. A tal fin, si fuera necesario, se cancelaría la tradicional suspensión navideña del periodo de sesiones del Congreso de los Diputados", ha afirmado la formación.En la segunda quincena del mes de enero, según el documento presentado por el PSOE, se realizará la preceptiva, paso previo de la Ley General Presupuestaria. Así, la formación ha señalado que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado estará presentado para su tramitación parlamentaria durante el primer trimestre de 2020.