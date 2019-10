Iglesias señala que la sentencia demuestra que no se deben judicializar los conflictos políticos

Publicada el 14/10/2019 a las 11:27 Actualizada el 14/10/2019 a las 11:55

"Toca arremangarse"

"Abrazo a los condenados y a sus familias"

"Penas sumamente desproporcionadas"

Unas penas sumamente desproporcionadas para los dirigentes independentistas, cuya presencia en prisión no facilitará la resolución del conflicto en Cataluña. Hace falta diálogo, negociación y un proyecto de España que seduzca también en Cataluña. — Alberto Garzón (@agarzon) October 14, 2019

El secretario general de Podemos,, ha señalado este lunes tras hacerse pública la sentencia del procés que queda claro por el consenso de los jueces del Tribunal Supremo (TS)y que esta condena pasará a la historia "como símbolo" de que"Queda claro que hay consenso en el tribunal en que no hubo violencia, algo que era evidente para todo el mundo,. Pero, más allá de los debates estrictamente jurídicos, esta sentencia pasará a la historia de España como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia", ha argumentado en una reflexión que ha publicado en su perfil de Facebook , recogida por Europa Press.Iglesias añade que con la sentencia del Supremo "culmina una etapa crucial de un camino que nunca" se debió recorrer: "el camino de la judicialización de un conflicto político que".Además, el líder morado cree que la decisión del Tribunal Supremo, que sigue ahí, "irresuelto y agravado por las brechas emocionales producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis".Iglesias, en su reacción a la sentencia, señala que a partir de ahoray asumir lo dictaminado por los jueces del TS. Añade que toca "arremangarse y trabajar porentre una sociedad catalana dividida y entre parte de la sociedad catalana con la sociedad española".Para ello, señala quedebe andarse cony "sin excluir ninguna vía que pueda ayudar a ella". "Las mismas recetas que nos han llevado hasta esta situación no serán las que nos saquen de ella", advierte.En este sentido, el candidato a las generales de Podemos apela a la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas paraque "rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado".Además, Iglesias indica que se debe, dado que "se ha demostrado "fallida y contraproducente" porque "respetar el voto de los catalanes es también condición de posibilidad de la reconciliación"."Nosotros, humildemente, vamos a intentar contribuir a ello. Frente a las derechas incendiarias y ade forma irresponsablemente electoralista, Unidas Podemos tiene que representar otra idea de España basada en la empatía, el diálogo y la fraternidad", ha argumentado.En la carta abierta, Iglesias ha mandado un abrazo a los condenados del procés y a sus familias, puesto que, ha podido comprobar en sus conversaciones su calidad humana.En este punto, incide en quepara vislumbrar algún día "escenarios de resolución del conflicto".Además, el líder de Podemos señala que rque hoy se manifiesten pacíficamente en repudio a la sentencia condenatoria contra sus líderes. "El derecho de reunión y manifestación es sagrado en democracia", ha añadido.El coordinador federal de Izquierda Unida (IU),, ha calificado las penas impuestas a los líderes independentistas de, y advierte de que la prisión no facilitará la resolución del conflicto en Cataluña.En un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, el líder de IU reaccionaba escuetamente a la condena dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), y apuntaba que, negociación y un proyecto de España que seduzca también a los catalanes.Esas penas que califica de "desproporcionadas" han sido depor delito de sedición y malversación de fondos públicos, y de 12 años para los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.Para la expresidenta del Parlamentla condena es de, y para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull la pena es de 10 años y 6 meses. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han sido condenados a 9 años de prisión.