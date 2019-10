Junqueras cree que "no hay otra opción que construir un nuevo Estado"

infoLibre

Publicada el 14/10/2019 a las 11:21 Actualizada el 14/10/2019 a las 12:00

La respuesta de los condenados

El exvicepresidente de la Generalitatha considerado este lunes que la sentencia, que condena a los líderes independentistas a hasta 13 años de prisión, quiere acabar con un movimiento político y democrático y ha afirmado que "no hay otra opción que, prohíbe votar y protestar y encarcela por ideas políticas". La independencia, ha reaccionado, se convierte más que nunca en una necesidad.Para el líder independentista los poderes del Estado "ejercen la venganza porque no entienden de justicia, de política ni de procesos democráticos". En una carta a la militancia tras conocer la sentencia, ha subrayado que la decisión judicial quiere "destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos, parar y acabar con un movimiento político y democrático y silenciar a todo un pueblo que se quiere expresar en las urnas". Ha añadido que el Estado demuestra que "la, incluso, de la reputación internacional y, probablemente, de la supervivencia de su propio Estado".El exconseller de Acción Exterior de la Generalitat, por su parte, ha asegurado que la condena impuesta les "determinará aún más en". "Esta prisión injusta es una herramienta política que, combinada con la firmeza de la ciudadanía, nos determinará aún más en esta lucha por los derechos colectivos", ha sostenido en un apunte en Twitter recogido por Europa Press. Romeva ha dicho que ninguna sentencia cambiará las aspiraciones políticas de millones de ciudadanos, y ha recalcado: "No dejaremos de insistir, de ir, de aprender", y ha añadido que tienen claro que el camino y que están de pie, combativos y dignos.También ha reaccionado la expresidenta del Parlament, quien ha criticado que "la injusticia se ha consumado". En redes sociales, Forcadell ha asegurado que "el libre debate parlamentario no es delito, es". "No nos cansaremos de decirlo allá donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momento así el derrotismo nos tiene que vencer. ¡Saldremos adelante!", ha remarcado.Al respecto se ha expresado igualmente el exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. A su juicio,el Tribunal Supremo les ha condenado porque ha juzgado las ideas y no los hechos. "Si hubieran juzgado los hechos, nos habrían absuelto.. Condenándonos han condenado a los 2,5 millones de catalanes que votaron el #1O en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa en el siglo XXI. Nos mantendremos... pueblo", ha manifestado en redes sociales.En cuanto a, el presidente de Òmnium Cultural ha dicho que responderá con "reincidencia". "La respuesta a la sentencia,. #LoVolveremosAHacer. Amnistía, Democracia y Autodeterminación", ha expresado Cuixart en un tuit.El exconseller de Interior de la Generalitat, también ha optado por las redes sociales para clamar contra la sentencia: "", ha dicho. En el mismo mensaje, el exconseller ha añadido: "Gracias por vuestro apoyo. Gracias porque sabemos que siempre estáis". Un mensaje similar al compartido en redes por, exportavoz y exconsejero de la Presidencia: "¡Viva Cataluña libre!", ha clamado., exconseller de Justicia, ha lamentado en Twitter las penas "de 13 a 9 años de prisión por sedición cuando no ha habido violencia y por malversación cuando no ha habido gasto". La sentencia, ha dicho, "es un error gravísimo que pesará como una losa sobre la historia de España. Más política y menos Código Penal".En la Cadena Ser,, exconseller de Empresa y Conocimiento, ha señalado que su sensación es "de tristeza y agridulce". "Era una obviedad quea lo que está pasando en Cataluña", ha declarado.