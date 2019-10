La sedición fue la apuesta mayoritaria de la Sala que juzgó el 'procés' desde el inicio de las deliberaciones

Publicada el 14/10/2019 a las 18:46 Actualizada el 14/10/2019 a las 19:07

La condena por sedición fue desde el principio la apuesta clara de la mayoría de magistrados en la Sala que juzgó el procés independentista en Cataluña en el Tribunal Supremo, según fuentes conocedoras de las deliberaciones consultadas por Europa Press.De este modo, con excepción de algún matiz introducido por algunos de los magistrados, puede decirse que la opción condenar por rebelión tal y como solicitaron los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigalde la discusión de este asunto en el seno del tribunal.En su resolución, el tribunal tuvo sobre la mesa también, como eran la rebelión en grado de tentativa o el tipo también contemplado en el Código Penal de conspiración para la rebelión. En ambos casos, ello hubiera supuesto reconocer condenas previstas para la rebelión pero no en su grado máximo.Las mismas fuentes señalan que desde el principiode las deliberaciones presididas por Manuel Marchena, quien propició una discusión y redacción de la sentencia por bloques en los que participaron el resto de integrantes de la Sala: Luciano Varela, Ana Ferrer, Andrés Palomo, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. De este modo, desmienten que desde el sector más progresista se amenazara con votos particulares que rompieran la citada unanimidad si la sedición no alcanzaba finalmente el acuerdo.La Sala condena por sedición, en consonancia con la petición de la Abogacía del Estado, a los nueve exdirigentes catalanes porque cree que los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017 fueron insuficientes para "imponer de hecho lay la derogación de la Constitución en el territorio catalán".Dicho con otras palabras, ", no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación" con el Gobierno para lograr la independencia de Cataluña, según incide la sentencia dada a conocer este lunes.La resolución, que consta de 493 páginas, defiende que los acusadosal vigente y promovieron un referéndum "carente de todas las garantía democráticas" y que los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los jueces en Cataluña habían perdido su capacidad jurisdiccional.Según el tribunal los ciudadanos catalanes fueron llamados como parte "tácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores", que era