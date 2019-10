Calvo emplaza a Torra a acatar "una sentencia impecable" y llama a "mirar hacia adelante"

Publicada el 15/10/2019 a las 10:11 Actualizada el 15/10/2019 a las 12:36

No recuperarán prisiones

Ábalos defiende la sentencia

Critica "contradicciones" de Torra

Diálogo



La ministra de Presidencia del Gobierno, ha emplazado este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a, y ha asegurado que la amnistía está prohibida en cualquier democracia porque significa anular todo el trabajo que ha hecho otro poder.Así se ha pronunciado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, un día después de conocersecontra los líderes independentistas.Calvo ha criticado al independentismo por haber calumniado y, y ha declarado: "No nos preocupa la imagen de una de las 20 mejores democracias del mundo"."En este país no ha habido presos políticos en la democracia., fueron transgresiones constitutivas de delito", ha reafirmado la ministra, que ha reivindicado que el Gobierno debe encargarse de lo que representa la democracia española consolidada.En este sentido, ha declarado quey ha criticado que Torra está ocupado en una "tarea partidista".Cuando han pedido a Calvo precisar a qué se refería el presidente del Gobierno cuando el lunes apeló al "cumplimiento íntegro" de la sentencia, la vicepresidenta se ha limitado a señalar que. "Las sentencias se acatan y su acatamiento consiste en su cumplimiento y su cumplimiento, como él dijo, íntegro", ha subrayado.Por otra parte, ha calificado de "bastante razonable"la manera en que discurrió la jornada del lunes en Cataluña, "dentro de la excepción", ya que, pero no impidió que "la parte fundamental" de Cataluña tuviera "un día normal".Calvo ha destacado que, a pesar de las protestas en el aeropuerto internacional de El Prat,el lunes y ha puesto en valor el trabajo de los Mossos d'Esquadra y del resto de cuerpos de seguridad, que "están haciendo su función".Carmen Calvo no ve motivos para adoptar "medidas ad hoc" como las que proponen PP y Ciudadanostransferida a Cataluña. Estos dos partidos temen que los líderes independentistas condenados por el procés empiecen a recibir de forma exprés beneficios penitenciarios que les permitan salir de prisión."En este paísy al control de los órganos jurisdiccionales oportunos, que son los jueces y juezas de vigilancia penitenciaria y los tribunales sentenciadores", ha manifestado a los medios de comunicación preguntada por la iniciativa de las dos formaciones conservadoras."Ya sé que a la derecha le gusta mucho tomar este tipo de decisiones ad hoc, perode lo que ocurra con cualquier hombre o mujer privado de libertad, que están todos sometidos a la política penitenciaria de este país, de un Estado de Derecho y de las correspondientes autoridades de cumplimiento y vigilancia. No hay ningún tipo de excepción", ha abundado.A su juicio,si piensan que ahora toca pronunciarse de un modo que no sea el de "ayudar al Gobierno" en su tarea de garantizar la convivencia en Cataluña, como, sostiene, hizo el PSOE estando en la oposición. "En este momento (PP y Ciudadanos) deberían llamar a la tranquilidad y la convivencia y no a otra cosa", ha advertido.El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado también este martes quea los líderes independentistas: "Pensamos que hay una sentencia ajustada, serena y proporcional".Así se ha expresado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Pressdel Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.Además, ha destacado que en el Aeropuerto de Barajas no hubo afectaciones por la llamada a colapsarlo que hizo, y ha opinado que en el Aeropuerto de Barcelona "hubo una movilización importante pero se siguió operando".En otra entrevista en Onda Cero, Ábalos ha reiterado el rechazo del Gobierno a indultar a los condenados por el procés insistiendo en. Además, ha destacado que los interesados en recibir ese indulto "ni siquiera apelan a ello", sino que se refieren a una amnistía como la de 1977."Hablan de una amnistía que es de carácter político y que no tiene ninguna correspondencia con la situación, ni con el fallo", ha señalado el ministro, descartando la posibilidad de concedery el espectro de delitos de sedición y rebelión.Asimismo, el también Secretario de Organización socialista ha criticado las "contradicciones" del president de la Generalitat,, quien está llamando a lasy al mismo tiempo autorizando a los Mossos d'Esquadra a impedir el desorden público."Torra está en el terreno de las contradicciones, felicitando las convocatorias de los ciudadanos y movilizando a los Mossos para que impidan el desorden público", ha denunciado Ábalos, que ha puesto en valor la labor de estos cuerpos de seguridad, que, a su juicio,y la operatividad "está funcionando".Ábalos ha querido resaltar que. "No es un derecho absoluto que pueda aplastar otro derecho o la vía judicial", ha subrayado, lamentando que Torra no esté haciendo cumplir la ley "cuando es su función".Calvo ha asegurado queporque durante estos días se ha trabajado con ella "para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Cataluña", en referencia a los operativos policiales ante las manifestaciones de protesta por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.Ha expresado que el lunes Torra llamó a la gente a salir a las calles y manifestarse, y ha sostenido que lo que tenía que hacer el Gobierno eraCon todo, ha llamado a "mirar hacia adelante" con una disposición constructiva para encontrar salidas al conflicto, y como sostuvo el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez tras conocerse la sentencia,y ha prometido un respeto estricto a la sentencia.Por otro lado, el ministro de Fomento en funciones ha asegurado que la apuesta del Gobierno es, siempre que se cumpla el acatamiento del ordenamiento jurídico. "De producirse diálogo tiene que ser sobre el acatamiento de la ley, en este caso del fallo del Supremo", ha señalado."No sé si se producirá una reunión con Torra, pero evidentementeni de reacción si quieres dialogar", ha manifestado Ábalos.