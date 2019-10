Directo | Las protestas tras la sentencia del 'procés' mantienen interrumpido el AVE entre Barcelona y Girona

Publicada el 15/10/2019 a las 08:57 Actualizada el 15/10/2019 a las 09:35

(1/2) Avui hem estat un tsunami. Farem de cada mobilització een una victòria. Hem començat un cicle de desobediència civil noviolenta.



Donem l'acció per finalitzada amb èxit i els objectius assolits. I demà ho tornarem a fer anunciant un nou repte. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

La Sala de lo Penal delcondenó a 13 años de cárcel por sedición y malversación al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras. En cambio, no todos su exconsejeros fueron penados por este último delito, del que se absolvió a Josep Rull y Joaquim Forn por los hechos ocurridos durante el otoño de 2017 en Cataluña. Los tres exconsejeros que siguieron el juicio en libertad sólo han sido condenados por desobediencia a 10 meses de multa.Tras conocerse la sentencia, las calles de Barcelona y de varias ciudades españolas se convirtieron en el escenario de multitud de protestas que, en el caso de la capital catalana, acabaron a altas horas de la noche. Este martes ha amanecido con el servicio de AVE entre Barcelona y Girona interrumpido y con el aeropuerto de El Prat recuperando la normalidad.Sigue en directo enel minuto a minuto de la jornada de este martes:El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, han presidido este martes la ofrenda floral del Govern a la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys. A las 8:45, junto con todos los miembros del Govern, han hecho la ofrenda en el Fossar de Santa Eulàlia, donde fue fusilado el expresidente.El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes que se investiga quien está detrás de Tsunami Democrátic, el promotor de las protestas en el aeropuerto de El Prat, y ha descartando que el Gobierno se plantee indultar a los dirigentes independentistas condenados. "Por supuesto que hay investigaciones, tenemos unos servicios de Inteligencia eficaces y terminaremos sabiendo quien está detrás de estos movimientos del Tsunami Democrátic", ha sostenido el titular de Interior.El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno no se plantea el indulto a los líderes independentistas: "Pensamos que hay una sentencia ajustada, serena y proporcional". Además, ha destacado que en el Aeropuerto de Barajas no hubo afectaciones por la llamada a colapsarlo que hizo Tsunami Democràtic, y ha opinado que en el Aeropuerto de Barcelona "hubo una movilización importante pero se siguió operando". Así se ha expresado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.La circulación de Rodalies entre Girona y Figueres (Girona) y que afectaba a las líneas R11 y RG1 se ha restablecido pasadas las 7.30 horas de este martes después de que técnicos de Adif hayan retirado el árbol que había caído sobre la vía tras ser cortado por una motosierra, según ha informado Renfe a Europa Press. El servicio de AVE entre Barcelona y Girona sigue interrumpido puesto que no se han podido reparar las dos vías de alta velocidad dañadas el lunes en el marco de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas.Tras desconvocar la movilización en el Aeropuerto de Barcelona alrededor de las 20.45, Tsunami Democràtic anunció este lunes por la noche a través de su cuenta oficial de Twitter que este martes lo volverán a hacer y, además, anunciarán un "nuevo reto".