Iglesias dice que la sentencia del 'procés' es "la excusa perfecta" del PSOE para gobernar con el PP

Publicada el 15/10/2019 a las 12:54 Actualizada el 15/10/2019 a las 12:55

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno,, ha afirmado este martes en Zaragoza que "a lo mejor" la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procès es "" del PSOE para gobernar junto con el PP tras las elecciones generales del 10 de noviembre, ha informado Europa Press.Ha protagonizado un acto público en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, ante centenares de personas, acompañado por el cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por esta provincia, Pablo Echenique. Durante el encuentro, Iglesias ha aseverado que "" y que, con la "excusa" del conflicto catalán, "no derogamos la reforma laboral, no publicamos la lista de amnistiados fiscales y".También ha hablado de "la momia", en alusión al dictador Francisco Franco, indicando al respecto que no solo basta con trasladar los restos del Valle de los Caídos, sino que "es necesario que haya unacuyos principales apellidos crecieron a la sombra de una dictadura".