Publicada el 16/10/2019 a las 13:19 Actualizada el 16/10/2019 a las 13:47

info Libre

"No tengo muchos detalles sobre ese tema", respondió con seriedad Alejandro Hernández, portavoz parlamentario de Vox, cuando este miércoles le preguntaron en rueda de prensa por el caso de su compañero Francisco Serrano, presidente del grupo. Los "detalles" están en tres informaciones de[ver aquí aquí ], que desvelan que Serrano obtuvo en 2016 una ayuda pública de 2,48 para una empresa de la que era administrador, sin que esa ayuda haya sido devuelta ni la fábrica para la que se concedió esté terminada, por lo que Hacienda reclama ahora el dinero. Serrano logró el préstamo del Ministerio de Industria tras declarar falsamente que era dueño de una maquinaria que en realidad no tenía, según él mismo ha admitido.Hernández, que apartó a Serrano de la primera línea al sustituirlo como portavoz parlamentario primero y censurarlo gravemente por su diatriba contra la sentencia sobre violación de La Manada después, hizo un frío acercamiento al tema. "Estamos hablando de una actividad particular, en la queEs una actividad empresarial fallida, como tantas otras. Incluso creo, me parece que hay alguna denuncia interpuesta por Francisco Serrano por la mala gestión de alguno de los administradores", afirmó Hernández.El portavoz de Vox añadió:Hernández cargó contra Adelante Andalucía por sus críticas a Serrano , críticas de las que también ha participado el PSOE. "Que limpien su casa", afirmó, aludiendo a los casos de Íñigo Errejón , que fue inhabilitado como investigador por la Universidad de Málaga en 2016, y Pablo Echenique , sancionado por la contratación supuestamente irregular de un asistente personal.