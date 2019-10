Directo | Las protestas en Cataluña de este miércoles se saldan con 96 heridos

Publicada el 17/10/2019 a las 09:03 Actualizada el 17/10/2019 a las 10:23

La columna procedente desde Tarragona partirá desde Vilafranca del Penedès

La columna procedente desde Tàrrega (Lleida) saldrá desde Igualada (Barcelona)

La columna procedente de Girona iniciará la jornada desde desde Malgrat de Mar (Barcelona)

09.13.

09:00.

El Gobierno de Sánchez está sobrepasado. Su ministro del Interior debe dimitir. En el peor momento, cuando miles de policías se parten la cara defendiendo a los catalanes de los violentos, su máximo responsable no parecía muy preocupado#MarlaskaDimisiónhttps://t.co/OiZSptxJBg — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 17, 2019

08:45.

08.40.

En la provincia de Tarragona está cortada la AP-7 en Tarragona sentido Barcelona, en Montroig del Camp en ambos sentidos, en Freginals sentido Valencia, en Ulldecona sentido Barcelona, la C-14 a la altura de Alcover y la AP-2 en Barberà de la Conca.

en Tarragona sentido Barcelona, en Montroig del Camp en ambos sentidos, en Freginals sentido Valencia, en Ulldecona sentido Barcelona, la a la altura de Alcover y la en Barberà de la Conca. También hay cortes en la C-17 en Gurb (Barcelona) sentido Ripoll (Girona), y en Lleida la C-14 está cortada en Ponts, en la C-53 en Bellcaire d'Urgell, en la C26 en Castelló de Farfanya y en la C-12 hay cortes en Torrelameu en ambos sentidos.

en Gurb (Barcelona) sentido Ripoll (Girona), y en Lleida la está cortada en Ponts, en la en Bellcaire d'Urgell, en la C26 en Castelló de Farfanya y en la hay cortes en Torrelameu en ambos sentidos. Además, en la C-26 se da paso alternativo a Algerri (Lleida) por manifestación y la C-12 está cortada en Flix (Tarragona) por limpieza de la vía.

se da paso alternativo a Algerri (Lleida) por manifestación y la está cortada en Flix (Tarragona) por limpieza de la vía. En Girona, también la C-25 está cortada en ambos sentidos en Cassà de la Selva.

08.35.

08.30.

08.20.

08:00.

El día estará marcado por lasproducidos por segunda noche consecutiva en Barcelona y en otros puntos de la geografía catalana. Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá en elpara responder a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en una sesión en la que no se votarán propuestas y sólo habrá debate.Ente contamos en directo el minuto a minuto de toda la actualidad de este jueves:El ministro del Interior,, ha lamentado la "pobreza intelectual y personal" del PP por pedir su dimisión por ir a cenar la pasada noche, "una hamburguesa a diez minutos del ministerio, para seguir trabajando", mientras se producían los altercados en Cataluña. "Fui simplemente a tomar una hamburguesa con mi jefe de gabinete y, como se puede ver en una foto, estaba sentado en una mesa mirando el móvil. No creo que haya que decir mucho más. La escasa hora que estuve fuera del ministerio estaba con gente de mi equipo trabajando todavía y volviendo al ministerio para seguir", ha defendido.La portavoz del Gobierno,, ha afirmado que la declaración de Quim Torra no le ha "convencido del todo" porque expresó una "condena con muchas matizaciones" de los episodios violentos. Asimismo, ha apuntado que "es muy difícil hablar de infiltrados cuando hace días que se está arengando para salir a la calle" y ha advertido de que luego "no resulta tan fácil devolver el tigre a la jaula".El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha respondido este jueves a la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión en Cataluña, asegurando quees su secretario general, Teodoro García Egea.Las protestas del miércoles por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes independentistas han registradoen Cataluña. Según ha comunicado el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), se han realizado 56 asistencias en la ciudad de Barcelona, con 41 altas in situ y 16 traslados, además de una atención de los Bombers de Barcelona de una contusión facial.Varios centenares de personas prosiguen este jueves las columnas de lasdesde distintos puntos de la región:Durante tres días harán camino, donde confluirán todas.El ministro del Interior en funciones,, ha defendido este jueves no aplicar Ley de Seguridad Nacional, el artículo 155 de la Constitución o la Estado de Excepción en Cataluña ante los altercados de las últimas jornadas en las protestas por la sentencia del procés. Así, ha puesto en valor que el Ejecutivo aplicará el marco normativo "cuando proceda". Además, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, debe dejar claro si es el presidente de una comunidad o un activista. Así, ha señalado que su denuncia de la violencia fue "de poca entidad".El secretario general del PP,, ha exigido este jueves la dimisión del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de los altercados violentos que se han registrado las últimas tres noches en Cataluña.El presidente del Gobierno en funciones,, presidirá este jueves junto al ministro del Interior en funciones,, el Comité de coordinación de la situación en Cataluña, según informa Moncloa. La reunión de este comité de seguimiento tendrá lugar en Moncloa a las 11:00 horas. A su término, el ministro del Interior ofrecerá una rueda de prensa, también en el Palacio de la Moncloa.Manifestantes cortan desde primera hora de este juevesen una acción de protesta por la sentencia del Tribunal Supremo conocida el lunes contra los líderes independentistas.La Policía Nacional ha, tras las protestas de este miércoles posterior a la concentración en la Puerta del Sol de Madriden solidaridad con los líderes del procés.Al menosdurante los disturbios de este miércoles en Cataluña, según el balance ofrecido por Interior, en la tercera noche consecutiva con incidentes. El grueso de las detenciones se han producido en Barcelona, 12, y Lleida, 11, mientras que cinco personas han sido detenidas en Tarragona, tres en Girona, una en Manresa y otra en Vilanova i la Geltrú.Los servicios de asistencias médicas han asistido a, en Manresa se ha asistido a 12 personas, en Girona a cuatro y Lleida a tres. Muchos de ellos eran agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.El presidente de la Generalitat,comparecerá este jueves en el pleno del Parlament para responder a la sentencia del dictada por el Tribunal Supremo, en una sesión en la que no se votarán propuestas y solo habrá debate. El pleno comenzará a las 10.00 horas con la intervención de Torra sin límite de tiempo, y a continuación será el turno para los grupos, que tendrán diez minutos cada uno, excepto los subgrupos de la CUP y el PP que tendrán cinco, y el presidente podrá contestar, lo que abrirá un turno de réplica para las formaciones.