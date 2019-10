El Gobierno sopesa la opción de trasladar en helicóptero los restos de Franco

Publicada el 17/10/2019 a las 11:32 Actualizada el 17/10/2019 a las 13:44

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo , contempla que el traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, algo que ocurrirá, ha dicho, en los primeros días de la próxima semana."Estamos contemplando ese medio de transporte porqueen las carreteras a la circulación normal y a la vida normal de los ciudadanos, se hace menos inconveniente para el orden normal", ha argumentado.La fecha tope para el traslado es el próximo 25 de octubre, pero la vicepresidenta ha precisado que en losFranco ya no estará en el Valle de los Caídos.En cuanto a la petición que ha realizado la familia de que la inhumación se realice con honores, la vicepresidenta ha dejado claro que eso sería. "Han pedido que se le rindan honores impropios del objetivo de la ley, que dice que no se le rindan honores y vaya a una tumba privada", ha señalado Carmen Calvo para quien la familia está pidiendo algo que "no es legal".No obstante, ha defendido la actuación del Gobierno al señalar que nunca se ha tenido la intención de tenercon los restos del dictador, ya que están protegidos por el derecho a la intimidad. Y ha instado a los familiares a que hagan lo que quieran una vez que los restos estén en un "espacio privado". "Pero en un traslado público, con, no", ha zanjado.