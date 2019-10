Publicada el 17/10/2019 a las 12:46 Actualizada el 17/10/2019 a las 13:34

Los incidentes de la noche del miércoles en Cataluña fueron recogidos depor las televisiones: mientras las grandes cadenas continuaron con la programación habitual –solo interrumpida por avances informativos muy a última hora–, el canal 24 Horas se centraba en la situación que se vivía en Barcelona y otras ciudades catalanas. De nuevo fue laSexta quién se pegó a la actualidad para emitir un programa especial justo después de El Intermedio y hasta pasadas las doce y media de la noche. Al margen de la cadenas de ámbito nacional, el contraste vino dado por; mientras la autonómica catalana emitía de espaldas a la realidad de la calle un, la madrileña continuaba la información tras el Telenoticias de las 20.30 horas, y la prolongaba hastaA esa hora, y después de múltiples mensajes en redes sociales que aplaudían elestaba llevado a cabo, el propio director de la cadena, José Pablo López escribía en Twitter "José Félix, Pablo, Wilber, Lorena, Victor, Berta... mis compañeros en Barcelona han sido los ojos de los madrileños esta noche. Dos de nuestros cámaras están heridos. Gracias a los trabajadores de Telemadrid, Onda Madrid y Telemadrid.es . Habéis hecho historia". Hacía así referencia a los trabajadores del operativo, incluidos dos de los cámaras, José Félix y Víctor,, el primero con traumatismo craneoencefálico y el segundo por un impacto en la pierna.Este mensaje se solapaba con el del presidente del Comité de Empresa, Luis Miguel Lombardo: "Si los ciudadanos madrileños no tuviéramos más que Netflix y HBO, hoylo que está pasando en Barcelona gracias a @telemadrid #ServicioPublico #LibertadDePrensa Enhorabuena compañer@s!".Para, director de Informativos de esta televisión autonómica, lo que está pasando en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo "es un asunto que trasciende los límites de la Comunidad de Madrid y es una cuestión de país. El seguimiento por parte de nuestra audiencia (más de un millón de madrileños vieron en algún momento el especial informativo de cuatro horas de duración) demuestra el interés de los madrileños por todo lo que estaba pasando en las calles de Barcelona. Sobre todo, en determinados momentos de la noche en los que Telemadrid era lacon nuestro equipos de profesionales desplegados allí"."Creo que las televisiones públicas podemos presumir de no estar tan atadas a unas, como sí ocurre en la televisión comercial. En Telemadrid no tenemos esa rigidez y podemos ser más flexibles para levantar bloques publicitarios o nuestra programación habitual y poner el. Esto, a la postre, es el resultado de apostar por una programación que gira en torno a casi 12 horas de contenidos en directo y en la que abogamos por la proximidad y la cercanía como modo para abordar el relato de la actualidad. Cuando además, el público y la audiencia nos respaldan desde el otro lado, la satisfacción es doble", ha argumentado Ariztimuño.El máximo responsable de los Informativos ha sostenido que "solo podemos defender eldesde la profesionalidad, la neutralidad y desde nuestra presencia allí donde consideramos que somos esenciales para el relato de lo que está ocurriendo. Que los madrileños lo vean y lo aplaudan es un aliciente para seguir trabajando en esa vía".Por último, Ariztimuño ha hecho referencia a los dos cámaras heridos: "A veces se nos olvida el trabajo más invisible y absolutamente esencial de todos los profesionales que están detrás de las cámaras. Ayer, estos profesionales y todas las empresas audiovisuales que colaboran con Telemadrid, volvieron a darnos una. Tienen una verdadera vocación y un gran sentido del deber, tal y como quedó demostrado, jugándose el tipo y arriesgándose para narrar desde dentro y en directo las protestas de una forma excepcional que te mantenía pegado al televisor. Se han jugado el tipo para desarrollar su labor de servicio público y para contar lo que realmente estaba pasando, sin filtros".Según datos de la propia cadena,siguieron el especial sobre la situación en Cataluña, lo que se traduce en una cuota media del 7.9% durante 4 horas en prime time y 7.2 de cuota media diaria en cadena. Los vídeos de la cuenta de Twitter de Telemadrid y de Informativos Telemadrid sobre el especial de Cataluña han tenido undesde este miércoles por la noche, y la emisión en directo del especial informativo a través de Telemadrid.es sumó otros 15.310 usuarios únicos.Por su parte el programa especial de laSexta superó el, una cifra muy superior a la que obtiene como media en ese horario de máximo consumo televisivo.