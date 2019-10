El rey se centra en el papel constitucional de la princesa y evita referencias a la situación en Cataluña

Publicada el 18/10/2019 a las 19:42 Actualizada el 18/10/2019 a las 20:43

El rey Felipe VI ha dedicado este viernes buena parte de su discurso en los Premios Princesa de Asturias , que por primera vez ha participado en la ceremonia, y ha evitado toda referencia a la situación en Cataluña tras la sentencia del procés , informa Europa Press"La obligación de servir a España y a los españoles debe ser elque puedas alcanzar. Tu deber será actuar siempre con el ánimo esperanzado, con coraje y con valentía; creciendo en responsabilidad, en bondad, y en ejemplaridad", le ha dicho el rey a su hija.Esta ha sido la primera vez que la princesa Leonor, y su hermana, la Infanta Sofía, han asistido a la entrega de los Premios en el Teatro Campoamor de Oviedo. La heredera de la Corona, recogido por Europa Press, en una ceremonia a la que, según su padre, tenía ganas de ir desde hacía tiempo. "Ese día ha llegado", la ha dicho.Tras recordar la primera ocasión en la que él participó, hace 38 años, Felipe VI le ha recordado a su hija que su presidencia de honor de la Fundación Princesa de Asturias corresponde alque tiene con España como heredera. Un compromiso, ha añadido, que deberá "renovar permanentemente con dedicación, espíritu de servicio, lealtad y responsabilidad", también con "humildad" y siendo consciente de su "posición institucional, haciendo de la Corona día a día una referencia de servicio" al país porque "eso es lo que de ella esperan" los ciudadanos.Felipe VI ha querido que sus palabras hacia su hija sirvan comopara toda su generación, especialmente en un evento que lo que hace es premiar la "ejemplaridad", "la entrega a las causas más nobles" y el "amor por la solidaridad y por la libertad".Felipe VI ha reconocido que la presencia de sus hijas en la ceremonia convierte esta edición en un, por el vínculo de la Corona con una tierra reflejado en un título que él mismo llevó "orgulloso" como heredero y por el significado de unos galardones que "trascienden todas las fronteras y llegan a todos los rincones del conocimiento".La princesa de Asturias, Leonor de Borbón,con motivo de la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre. Tras recordar que su madre, la reina Letizia nació en el Principado y que ella lleva "sangre asturiana", Leonor de Borbón ha comentado que se siente "muy honrada" con llevar el título de princesa de Asturias."Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de, ha indicado, revelando que en su casa las palabras España y Asturias siempre están unidas "con la misma fuerza con que las ha unido la historia", ha afirmado en su primer discurso público. También ha querido agradecer a la Fundación Princesa de Asturias su trabajo y ha felicitado a los premiados de la presente edición. "Vuestras obras nos recuerdan que hay millones de personas que piensan y actúan para que el mundo sea mejor", ha resaltado.Los reyes de España, acompañados de la princesa de Asturias y la Infanta Sofía han llegado al Teatro Campoamor, en Oviedo,de los centenares de personas que se concentraban en contra de los Premios Princesa de Asturias. Al otro lado de la calle, más cerca del Teatro y en mitad del sonido de cientos de gaitas, el resto de público ha aplaudido a la Familia Real.La concentración contra los Premios, que se viene realizando desde 2011, ha estado ubicada en la Plaza de La Escandalera y ha sidoAllí, cientos de manifestantes han mostrado varias pancartas, una de ellas con el ya clásico lema de "Fartones", y otras críticas con la Monarquía y con la situación social y laboral de Asturias.La Policía Nacionalmás allá de esta zona, aunque facilitaba el paso a las personas que querían acceder a la parte más cercana de La Escandalera al Teatro Campoamor para ver la llegada de los reyes, la princesa y la Infanta desde las vallas.Para el rey, los premiados en sucesivas ediciones son auténticas. "Tenemos el deber de guiar sus pasos", ha dicho de los jóvenes, "de dejarles un mundo mejor y de ayudarles a construirlo" y "la responsabilidad de fomentar en ellos el espíritu crítico" y los valores de la cultura y el humanismo.La premio, la escritora norteamericana Siri Hustvedt, ha dedicado su galardón a todas las niñas "que piensan, preguntan, dudan, imaginan y se niegan a estar calladas", después de poner en valor que recibe su galardón "de la mano de una niña", en referencia a la princesa de Asturias.La escritora e intelectual se ocupa de las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea y la epistemología y es conocida también por su militancia feminista. Su obra ha contribuido con su obra aly ha publicado ensayos y artículos en revistas académicas y científicas.La bióloga Sandra Myrna Díaz, premiojunto a Joanne Chory, ha hecho este viernes un llamamiento a "retejer el tapiz" de la naturaleza en un momento en el que el medioambiente está sufriendo un "proceso de injusticia ambiental global de escala realmente inédita".Díaz, que ha sido la encargada de pronunciar el segundo discurso de los galardonados en la XXXIX edición de los Premios Princesa de Asturias, ha explicado que, si bien "la aspiración de consumir y acumular siempre más avasalla el derecho universal de gozar de una", los estudios evidencian que "aún estamos a tiempo de retejer ese tapiz y retejernos en él".El matemático e ingeniero Salman Khan ha reivindicado este viernes el papel de la tecnología y su contribución para hacer las vidas "más humanas" frente a quienes sólo le acusan de deshumanizar a la sociedad. "De hecho, creo que la tecnología puede usarse para hacer nuestras vidas más y no menos humanas", ha dicho en su discurso de agradecimiento en Oviedo tras recoger el, que ha recibido junto a la Khan Academy, Salman Khan.El presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, ha dicho este viernes que la distinción que ha recibido el Museo –– les servirá para culminar el esfuerzo "extraordinario" en el que están "empeñados", no es otro que la recuperación del Salón de Reinos del antiguo Palacio del Buen Retiro. "Una labor que es un reto para todos. Para quienes trabajamos en la institución y para todos los ciudadanos, quienes con su mirada y reflexión hacen que el Museo del Prado alcance todo su sentido, a la vez, íntimo y universal", ha argumentado durante su intervención.