Directo | Sánchez viaja este lunes a Barcelona y reprocha por carta a Torra que no haya condenado aún la violencia

Publicada el 21/10/2019 a las 09:10 Actualizada el 21/10/2019 a las 10:10

De debò que ve a Barcelona i ni tan sols s'entrevista amb el president de la Generalitat? De debò que fa diferències entre els ferits, enlloc de preocupar-se per tots? Un governant hauria de desitjar que tots els ferits, policies i ciutadans, es recuperin. Tots, sense excepció. https://t.co/Df4Y9MZpkN — Carles Puigdemont (@KRLS) October 21, 2019

Este domingo ha sido el primer día en que no ha habido incidentes en Barcelona desde que se publicó la sentencia del 1-O. Este lunes viene marcado por la visita del presidentea Barcelona, donde tiene previsto visitar a los agentes de policía heridos en los disturbios. Ente contamos el minuto a minuto de toda la actualidad de este lunes:La jornada del domingo en Cataluña ha terminado conen el marco de las protestas contra la sentencia del procés, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra.El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que "ahora"la jefatura superior de Policía en Cataluña y lo ha achacado a que puede que quiera hacerlo el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que también se desplazará este lunes a Barcelona. "Probablemente no podremos entrar porque querrá entrar él", ha enfatizado.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado queque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, no hablen entre sí, ha apelado a la responsabilidad institucional de ambos y ha calificado de "tomadura de pelo" el vídeo difundido por TV3 en el que se aprecia la reacción de Torra al intento de llamada telefónica a Moncloa.El ministro del Interior en funciones,, ha expresado que espera que las protestas disminuyan en Cataluña y que el president de la Generalitat, Quim Torra, condene la violencia "sin ambages, ni falsas equidistancias". En declaraciones en la cadena Ser, ha indicado que espera que la sociedad se dé cuenta de que en democracia es factible la manifestación pacífica, pero "con la violencia no hay democracia". "Tenemos que reestablecer la seguridad pública", ha señalado, quien ha precisado que hay 15 heridos que se encuentran ingresados, en su mayoría agentes de seguriEl expresident de la Generalitatha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no se entreviste con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la visita que realizará este lunes a Barcelon. "¿De verdad que viene a Barcelona y ni tan siquiera se entrevista con el presidente de la Generalitat? De verdad que hace diferencias entre los heridos, en vez de preocuparse por todos?", ha preguntado en un mensaje en su cuenta de Twitter.El presidente del Gobierno en funciones,, ha contestado este lunes en una carta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que debe condenar la violencia, amparar a las fuerzas de seguridad y evitar la discordia. Además, se ha conocido que el jefe del Ejecutivo viajará este lunes a Barcelona para visitar a los agentes heridos en los disturbios violentos de estos días y encontrarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. En una carta en respuesta a la misiva enviada por Torra la semana pasada durante los altercados en Cataluña, Sánchez ha reiterado a Torra su obligación como presidente autonómico. El dirigente socialista le afea que ha "evitado condenar de modo tajante e inequívoco" las conductas "violentas" que se han manifestado en Cataluña. "Ha vuelto la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y estatales, que protegen el orden público con gran profesionalidad y exponiéndose a graves riesgos", ha señalado la carta del presidente del Gobierno.El Tsunami Democràtic ha abierto un nuevo dominio,, después de que su web fuera cerrada el viernes por orden de la Audiencia Nacional.Las carreteras catalanas han amanecido la mañana de este lunesy sin ningún corte después de una semana de conocerse la sentencia del juicio del procés, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Desde el pasado martes, día después de la decisión del Tribunal Supremo, manifestantes han protagonizado diversos cortes en la red viaria, con algunos que duraron horas y otros, como en la AP-7 a la altura de la Jonquera (Girona), más de un día.