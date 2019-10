El Gobierno instalará un escáner y un detector de metales para que ni la familia pueda grabar la exhumación de Franco

Publicada el 21/10/2019 a las 19:08 Actualizada el 21/10/2019 a las 19:32

El prior bendecirá los restos a petición de la familia

Misa y símbolos, solo en Mingorrubio

La familia rechazó su compra

El Gobierno instalará un escáner y un detector de metales para quede los actos de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo Mingorrubio, han informado este lunes fuentes del Ejecutivo a Europa Press.Con esta medida, el Gobierno quiere garantizar el cumplimiento de las condiciones incluidas en su acuerdo del 15 de marzo , en el que estableció queen la exhumación y posterior reinhumación del dictador.De manera que los 22 familiares de Franco (nietos, cónyuges y bisnietos) que han confirmado que estarán presentes en los actos, así como las autoridades y operarios que participarán en la operacióny ellos por el detector de metales.Como medida de seguridad adicional,del dictador en la Basílica del Valle a la que sólo podrán acceder dos familiares, los operarios que participen en los trabajos (entre cuatro y seis), un forense y las autoridades del Estado presentes.La máxima autoridad gubernamental que estará en los actos de exhumación e inhumación, que actuará como notaria mayor del Reino y por tanto levantará acta. Estará acompañada del secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y del subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo.Los restos del dictador están en una caja de zinc sellada, introducida a su vez dentro de un ataúd de madera. En función de cómo se hayan conservado, los operarios los sustituirán o no por otros. Lo más probable, según la información que el Gobierno ha recibido de expertos en la madera, es que al menos la caja de zinc esté en perfecto estado. En este caso,dado que en 1975 el entonces notario mayor del Reino dio fe de que en su interior se había introducido el cuerpo de Franco.Uno de los elementos que hacen pensar que el féretro se conserve en buen estado es que, lo que debería haber funcionado como protección ante corrientes subterráneas de agua.A petición de la familia, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera,cuando estos salgan de la carpa, pero ningún monje más benedictino podrá estar presente en el interior de la Basílica en ese momento.El féretro será sacado de la Basílica a hombros por los familiares de Franco hasta la explanada del Valle, donde esperará el coche fúnebre., como habían solicitado, niPara el traslado del féretro a Mingorrubio, la primera opción que, siempre que el tiempo lo permita, lo que no se podrá saber con una mínima exactitud hasta 48 o 24 horas antes. En cualquier caso, el Gobierno asegura que la exhumación, que se iniciará a las 10.30 horas, no sé verá retrasado por la meteorología.El Ejecutivo está tomando todo tipo de precauciones para que nada falle ese día, como demuestra el hecho de quedel Grupo 45 del Ejército del Aire movilizados en el recinto del Valle por si uno fallase.Si el tiempo no lo permite,, lo que elevaría el viaje a Mingorrubio a unos 30-40 minutos frente a los 10-15 minutos que ofrece la aeronave. En el traslado acompañará al féretro, en representación de la familia, su nieto Francis Franco.Ya en Mingorrubio, y dentro de lo que el Gobierno entiende como una, a petición de la familia habrá una misa que oficiarán el prior Cantera y el sacerdote Tejero, hijo del militar golpista del 23-F.En el interior del panteón la familia sí que podrá cubrir el ataúd con las. Y es que el Ejecutivo subraya que ese espacio es un panteón familiar, aunque la titularidad del edificio sea de Patrimonio del Estado.El Gobierno propuso a la familia de Francisco Franco que comprasen el panteón de Mingorrubio El Pardo donde se reinhumarán los restos del dictador y donde yace ya su viuda, Carmen Polo, pero el ofrecimiento ha sido rechazado, han desvelado este lunes fuentes del Ejecutivo.Actualmente, Patrimonio del Estado es propietario de una concesión administrativa sobre el uso del panteón que expirará dentro de unos 40 años. En las negociaciones que el Ejecutivo ha mantenido recientemente con el representante legal de la familia Franco, el abogado Luis Felipe Utrera Molina, el Gobierno propuso a los familiares la transmisión de esta concesión, que tiene un precio público, peroUno de los argumentos que la familia esgrimía para defender la inhumación de Franco en la cripta de La Almudena en lugar de en el cementerio de El Pardo era precisamente el temor a que un Gobierno futuro se desentendiese del panteón y la tumba del dictadorcon facilidad al quedar sin protección ni vigilancia alguna.TVE en régimen de pool retransmitirá la señal desde la explanada del Valle, ya que al resto de medios de comunicación sólo se les permitirá estar en la puerta de entrada al Valle. Lo mismo ocurrirá en Mingorrubio, dónde sólo TVE y fotógrafos de EFEToda la operación de exhumación, traslado e inhumación tiene un coste que el Gobierno calcula en. Lo más costoso ha sido adecuar el panteón de Mingorrubio con la instalación de una puerta blindada, unas nuevas rejas en ventanas y la construcción de una nueva losa, que ha supuesto un gasto que supera los 39.000 euros.