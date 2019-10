La alcaldesa de Móstoles, reprobada por el Pleno del Ayuntamiento por sus polémicos nombramientos

Publicada el 21/10/2019 a las 11:59 Actualizada el 21/10/2019 a las 12:19

La alcaldesa de Móstoles,este lunes por el Pleno del Ayuntamiento a consecuencia de la polémica generada por laspara diversos cargos de confianza.Algo sobre lo que la primera edil se ha defendido argumentando que en esta "caza de brujas hay muchas más mentiras que verdades", que, y que los nombramientos que han hecho "iban acompañados de los oportunos informes jurídicos y técnicos que los avalan".En la moción propuesta por PP, Vox y Ciudadanos –que ha sido aprobada por todos los grupos,– se ha vuelto a pedir la dimisión de la regidora "recogiendo el clamor popular de los mostoleños por los casos de nepotismo y enchufismo protagonizados por Posse", según han señalado.Le han recordado a la alcaldesa que ha llegado al pleno cuestionada "no solo por los vecinos", sino por sus socios y exsocios de Gobierno y sin el apoyo a nivel regional del PSOE, que solicitó para ella la(la propia Posse también lo pidió), y donde su secretario general del PSOE-M le aconsejó que se echase a un lado.Posse ha insistido en quesino a cargos de confianza "que la ley ampara, como ampara los que ha nombrado Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid", acusando a los partidos presentes de tener una "doble moral".En este sentido, se ha referido a que ellacomo responsable de un área de Alcaldía en el Ayuntamiento, designación que la ciudadanía "no entendió" y que, por eso, "la cesé y pedí perdón"."Ya he pagado un alto precio político, y no les quepa duda que personal", ha dicho la regidora para opinar a continuación que es llamativo que grupos como, añadiendo que la diferencia entre el PSOE y el resto de formaciones es "la rectificación, frente a la soberbia y la hipocresía frente a la humildad".Una circunstancia que no comparten el resto de grupos de la Corporación que creen que, y tampoco con disculparse ya que, a día de hoy, la primera edil está, aseveran, "deslegitimada" para seguir en el puesto considerando y que la única manera de asumir responsabilidades sería que dimitiese.Asimismo, le han echado en cara la ", la falta de titulaciones en algunos casos o de experiencia suficiente", además de "hechos con agosticidad".