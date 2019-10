Podemos lanza un 'spot' electoral en el que advierte a los ricos que tras las generales no dormirán bien

Publicada el 21/10/2019 a las 12:52 Actualizada el 21/10/2019 a las 13:07

Estilo Netflix

Cuando sea la gente la que pueda dormir, será la gente la que podrá soñar.#QuienTieneQueDormir bien eres tú. pic.twitter.com/BKaPlpDaV6 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 21, 2019

"Otros códigos contra el cansancio de la repetición"

Podemos lanza un spot preelectoral en el que recoge la frase que pronunció el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que aseguraba que, para reforzar el mensaje de que tras el 10 de noviembre quien no descansará serán los poderes económicos del país.En el anuncio se observa cómo personas, aparentemente directivos de grandes empresas, duermen a pierna suelta en lujosas habitaciones, con los pies sobre el escritorio o en limusinas, hasta que alguien les molesta en su descanso. En contraposición, en el spot se observa asin nadie que les moleste.Finalmente, esos directivos reaccionan contrariados ante noticias que les llegan mientras se puede leer. Con este anuncio, el primero de una serie que los morados lanzarán a lo largo de estos días, insisten en el discurso mantenido por los dirigentes de la formación, en el que advierten de que si están fuertes tras las elecciones, en caso de una recesión, los recortes llegarán "por arriba y no por abajo".Fuentes de la formación consultadas por Europa Press señalan que puesto que; ya no tiene sentido apostar por un gran anuncio de campaña, por lo que han decidido romper con lo tradicional epara generar una suerte de miniserie.Así, señalan que lanzarán varios spots, prevén tres, quede duración y que no tendrán un hilo argumental distinguible entre ellos sino que serán reflexiones independientes entre sí.En el que lanzan este lunes, y que ya mueven por redes los dirigentes morados, pretenden escenificar que "cuando llega la hora de la verdad,en el conflicto de intereses, si a los privilegiados o la gente". "Cuando sea la gente la que pueda dormir, será la gente la que podrá soñar", señala el líder de la formación este mismo lunes en un tuit en el que enlaza el anuncio.Sugieren desde Podemos que usar ese formato miniserie les permitesobre un abanico más amplio de preocupaciones que existen hoy en nuestro país y sobre los motivos que tienen que decidir el voto a unos u otros partidos.Además, explican que para grabar los diferentes anuncios han contado con la dirección deporque consideran que con una narrativa y un lenguaje diferente se consiguen "trasladar ideas, valores y mensajes más cuidados que en la comunicación directa" que se lleva a cabo en los medios de comunicación o en los actos electorales por parte de los portavoces de los partidos políticos.Con esta estrategia, el equipo de campaña de los morados quiere llamar la atención de los ciudadanos "que ya están cansados con la repetición electoral"., añaden.