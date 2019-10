Ciudadanos busca teleoperadores para captar votantes a través de un 'call center'

Publicada el 22/10/2019 a las 17:27 Actualizada el 22/10/2019 a las 17:45

La dirección nacional de Ciudadanos ha comenzado a buscar voluntarios para que, como teleoperadores, pidiendo el voto y movilizando la participación ante las e lecciones generales del 10 de noviembre. Así lo ha confirmado este martes la secretaria de Organización de Ciudadanos en La Rioja y cabeza de lista al Congreso por esta circunscripción, María Luisa Alonso, después de que la cadena SER informara sobre este nuevo método. Alonso ha declarado a los periodistas que se está articulando la forma de poner en marcha la técnica del call center porque el objetivo es llevar las propuestas del partido a los españolesSegún ha detallado, es una forma de contactar no sólo con los afiliados, sino también con los simpatizantes y con cualquier persona que se quiera interesar por el proyecto de Ciudadanos "parapor las medidas que defiende este partido, como "unas infraestructuras de calidad, un pacto por la educación o propuestas para las familias y los emprendedores".Concretamente sobre La Rioja, ha dicho que en este momento, a menos de diez días de que comience oficialmente la campaña electoral, se estápara ponerlo en marcha. "Tenemos gente muy comprometida con el proyecto que está muy activa para llevar nuestro mensaje", ha asegurado.Así, Ciudadanos ya está "activando y organizando" a la gente y Alonso se ha mostrado segura de que la formación naranja tendrá "unque lo va a intentar divulgar al mayor número de riojanos".En cuanto a los sondeos electorales, que no arrojan buenas perspectivas para Ciudadanos , Alonso ha recordado que en las pasadas elecciones no le daban el escaño por La Rioja, pero al final lo consiguió. "Está todo muy abierto y yo entiendo la frustración de los ciudadanos porque no se ha formado gobierno", ha dicho. La apuesta de Ciudadanos esy "si Albert Rivera no puede ser presidente, ya ha ofrecido diez pactos de Estado", ha añadido.