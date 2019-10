Directo | Jordi Sànchez considera que "se debe erradicar la violencia y volver a la política con urgencia"

Publicada el 22/10/2019 a las 09:11 Actualizada el 22/10/2019 a las 10:28

Torra, duramente criticado en algunos sectores por llamar a la desobediencia civil mientras enviaba a la Policía antidisturbios catalana para restablecer el orden, culpó esta semana de la violencia a los que —asegura— son infiltrados https://t.co/XcUxsdhVTa — CNN en Español (@CNNEE) October 22, 2019

Buenos días. Sigue minuto a minuto enla novena jornada de reacciones a la sentencia del procés.La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha abogado este martes por que, y que en el mismo no haya "líneas rojas", por lo que las opciones de los indultos a los líderes del procés independentista y la derogación del delito de sedición es "sensato" que estén "encima de la mesa".La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha exigido este martes al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, quey asegure la "convivencia" en su comunidad y al líder del PP, Pablo Casado, le ha reclamado quecon sus declaraciones sobre el futuro de los condenados por el procés.El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha declarado este martes sobre las protestas de estos días contra la sentencia del Tribunal Supremo que. "Cualquiera puede quemar un contenedor, y también puede ser que alguien lo haga en contra tuyo. Es necesario ganar democráticamente con mayorías más amplías", ha recalcado Junqueras.El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra,registrados durante la semana en el marco de las protestas tras conocerse la sentencia del procés y ha recalcado que “no me representa la violencia, en absoluto". En una entrevista a CNN en Español, Torra se ha desmarcado de las protestas violentas y, además, ha asegurado que “evidentemente, cualquier persona que ha cometido un acto violento debe ser castigada”.El líder de JxCat Jordi Sànchez considera que. En una entrevista en La Vanguardia, Sànchez ha señalado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra,en su primera declaración ante la semana de protestas aunque "nadie le puede reprochar que no haya condenado la violencia". También ha lamentado el "vacío de dirección política y la desorientación" en la actual legislatura catalana.La concentración de este lunes en Barcelona ha quedado, tras una tarde pacífica de protestas que, finalmente, han concluido con cargas por parte de los Mossos d'Esquadra a una cincuentena de manifestantes en el centro de la capital catalana, después de arrojarles objetos.