El PSOE preside la comisión que investigará Avalmadrid gracias a la abstención de Ciudadanos y Vox

Publicada el 22/10/2019 a las 14:50 Actualizada el 22/10/2019 a las 15:15

info Libre

“Sin pillarse las manos”

El socialistapresidirá la comisión que investigará el presunto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid gracias a, así como al apoyo de Unidas Podemos y Más Madrid. La vicepresidenta será, del PP, quien se había presentado candidata a presidir la comisión pero no consiguió el respaldo de su socio de gobierno y de los ultraderechistas. Como secretaria fue elegida, de Más Madrid, a la que votaron PSOE y Unidas Podemos.A la secretaría también había optado, del PP. Aunque en este caso Ciudadanos sí le votó, Vox volvió a abstenerse, por lo que salió adelante la candidata de Más Madrid. La comisión está integrada por, tres por cada grupo, pero su voto es ponderado, se mide por el número de parlamentarios que cada partido tiene en la Asamblea. Para que hubieran salido adelante los candidatos del Partido Popular habrían necesitado el apoyo conjunto de Ciudadanos y Vox.Ahora los grupos deberán presentar antes del próximo martes, día 29, la lista de quienes solicitarán la comparecencia. Según fuentes de la comisión, se podrá aprobar en la reunión que la mesa de la comisión celebrará la primera semana de noviembre. El PSOE, además, pretende solicitar una sesión extraordinaria para aprobar el plan de trabajo antes de que termine noviembre.Unidas Podemos quiere que la lista de comparecientes incluya a todos los presidentes de la Comunidad de Madrid desde 2007,, así como a todos los presidentes de Avalmadrid en ese periodo. Además, tienen intención de pedir la comparecencia de algunos de los empresarios beneficiados por un supuesto trato de favor, entre ellos, presidente del Grupo Cantoblanco y de la patronal madrileña entonces, y, dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE. Además, el grupo estudia si añadir a la lista de intervinientes aly a empleados de Avalmadrid, así como a ciudadanos “anónimos” a los que no se dispensó el mismo trato que a los empresarios supuestamente favorecidos, explica ala diputada de Unidas Podemos Isabel Serra. Finalmente, su intención es llamar a la comisión a, la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso y otros tres matrimonios. La firma, de suministros médicos,en diciembre de 2011 que jamás devolvió. Y cuyo recobro Avalmadrid no llegó a ejecutar por completo durante siete años . Pese a que dejó de pagar las nóminas apenas tres meses después de recibir el aval y despidió a la plantilla poco más tarde, la empresa no entró en concurso de acreedores ni ha sido liquidada.“Que, como socios de gobierno, Ciudadanos no haya apoyado a Díaz Camacho [a presidir la comisión de investigación] revela la debilidad del PP”, asegura por su parte la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. Ciudadanos, añade, le da “una de cal y otra de arena” al Partido Popular. Isabel Serra atribuye la abstención del partido naranja para la presidencia y su apoyo para la secretaría a un intento de “quedar como responsables ante el Gobierno” del que forman parte, sin “pillarse las manos al mismo tiempo”.El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha declarado en una entrevista en RNE que su partido quiere llegar “hasta el final” en la investigación sobre las irregularidades de Avalmadrid , pero también ha precisado que impedirán que los grupos políticos intenten “sacar tajada y atacar personalmente” a la presidenta de la Comunidad. “Si utilizan ese argumento cuando pidamos la comparecencia de los dueños de MC Infortécnica, para bloquearla e impedir que se investigue, se demostrará que está pasando algo que quieren ocultar”, responde Isabel Serra, quien acusa a Díaz Ayuso de haber recurrido a undesde que se conoció el trato recibido por la empresa de sus padres.